Negocios: los 5 consejos para animarse a hablar en público

Allá por 1967 tuvo lugar un acontecimiento extraordinario para la época: la primer transmisión internacional vía satélite en vivo en la que participaron artistas de 14 países. El evento tuvo record de audiencia y el cierre estuvo a cargo de los Beatles quienes interpretaron All you need is Love especialmente compuesta para la ocasión. Cuenta la leyenda que cuando le dijeron a Lennon: vas a cantar ante 400 millones de personas de todo el mundo, se quedó unos minutos sin voz por el pánico escénico.