Otra vez superávit... ¿en serio lo dicen?

Solo para que entendamos desde marzo 2024 hasta junio 2024 se entregan bonos no remunerativos a jubilados y pensionados por un valor (en todos los 4 meses) de $70.000 –pesos setenta mil- lo que sería muy bueno en un país que no posee una hiperinflación autogenerada desde el 12 de diciembre de 2023 a abril de 2024 de 107% en tan solo 5 meses, mientras que la inflación 2023 de punta a punta (enero a diciembre) ascendió a 211%.

Pero volviendo al tema del bono no remunerativo que otorga el ANSES a sus beneficiarios de jubilaciones y pensiones ya en el mes de abril debería haberse también actualizado en la misma proporción que las pasividades llevándolo a cerca de $ 90.000 por lo cual al dejarlo estancado en su valor anterior termina generando que las jubilaciones que deberían tener una suba de 27% total terminen subiendo 18%, o sea pierden poder de compra en un 9% solo en abril sin llegar a recuperarse del 20.6% de enero 2024.

Esto quiere decir que nuestros jubilados y pensionados solo en el mes de abril fueron los artífices del superávit fiscal del 0.2% y los $ 17.409 Millones puesto que de haberles actualizado sus beneficios previsionales el déficit incurrido sería de $82 MM. siempre nos encontramos con este tipo de perlas en los manejaos financieros puesto que es mucho más fácil ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes que apretarles el zapato a quien realmente hay que ajustarlo.

En cambio nos encontramos con temas como la Ley de Bases y Paquete Fiscal que les genera regalos a quienes poseen muchos recursos económicos como quienes pagan bienes personales y/o quienes poseen bienes +sociedades en el exterior bajándole los impuestos, otorgándoles beneficios impositivos a quienes generen inversiones inmensa sin preguntar de donde provienen esos fondos y hasta cambiándoles uno de los responsables de los primeros controles de acceso al país –como es la Aduana- y eliminándoles las retenciones por importaciones y la tasa de exportación, generando en forma conjunta una desfinanciación del país en todos sus aspectos y en la mayor parte de sus ingresos para después terminar diciendo como en la década del ´90 “los servicios no pueden son de muy mala calidad por eso el estado no puede brindarlos y es necesario que lo hagan los privados” pero junto a ello debemos recordar que la tragedia de Once en 2012 fue con los trenes/ferrocarriles en manos privadas incluso con funcionarios que la Justicia determinó con grados de corrupción terminado presos como corresponde por ser delito.

ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA