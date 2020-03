¿Salud o economía? las dos caras de la misma hoja

Lo he expresado en más de una oportunidad: “No hay éxito económico sino hay éxito sanitario”. Decía el poeta y escritor español Francisco de Quevedo: “La posesión de la salud es como la de la hacienda, que se goza gastándola, y si no se gasta no se goza”. El madrileño dijo esto en pleno Siglo XVII cuando su España aún gozaba de los beneficios posteriores a la colonización de América. Hoy su España con su economía detenida plantea lo mismo que nuestra Argentina pero con muchos más recursos que nosotros para hacer frente a esta pandemia. No hay gozó hoy por hoy en el incremento del gasto público para financiar esta pandemia pero en el caso Argentino el costo futuro de esta decisión es aún desconocido aunque con estimaciones de caída del PBI en 2020 de entre 5% (más optimista) a 10% (más pesimista) de acuerdo a la duración del aislamiento social y cuarentena.