La plata subirá todavía más que el oro

B1.jpg

En primer lugar, si me leen hace tiempo sabrán que hace bastante vengo hablando de los metales preciosos como una excelente idea para posicionarse en este contexto tan complicado.

Hay muchos argumentos por los que es esperable que veamos una fuerte suba en el próximo tiempo.

No me quiero extender mucho aquí porque los he enumerado varias veces, pero de manera sintética podemos señalar los siguientes motivos:

(1) La política monetaria de los Bancos Centrales.

(2) El aumento de inversiones en ETFs de metales preciosos.

(3) Las compras de oro de los Bancos Centrales.

Respecto al punto (3), algunos comentarios:

Por un lado, nos encontramos con una burbuja crediticia a nivel mundial, que los bancos centrales del mundo decidieron “resolver” con mayor emisión. Esto es algo que ya sucedía antes del Covid-19.

Ahora, con la pandemia, los estímulos monetarios se multiplicaron de una forma muy marcada.

La enorme emisión monetaria es uno de los mayores argumentos por los que debemos esperar una fuerte suba del oro y la plata.

Esto queda en evidencia cuando vemos movimientos como los de esta semana: fuerte suba de metales al mismo tiempo que se anuncia la aprobación de un estímulo de la Unión Europea por 750.000 millones de euros para reactivar la economía.

Pero además, es importante tener presente algunos indicadores que nos dan pistas sobre el comportamiento de los grandes actores financieros.

Y en este sentido es que he incluido los puntos (2) y (3).

Los ETFs de metales preciosos hace tiempo están recibiendo grandes flujos de capital, lo que hace que aumenten la cantidad de metales físicos que integran el fondo.

Como si esto fuera poco, los Bancos Centrales hace años que son compradores netos de oro.

Países como Rusia, China y Turquía son los que más oro están comprando. Y aquellos que tienen mucho oro, como EEUU, no lo venden.

Hasta acá el panorama de los metales en general. Pero les quiero compartir algunos argumentos especiales respecto de la plata.

Un indicador que muchos inversores tienen en cuenta es el ratio oro / plata (el precio del oro dividido el de la plata). O lo que es lo mismo, cuán caro está el oro con respecto a la plata.

Como podemos ver en el siguiente gráfico, este indicador en marzo tocó un valor máximo histórico por encima de 110. Ahora bajó un poco pero sigue en niveles altos:

B2.jpg

Esto indica claramente que el oro está caro con respecto a la plata ya que su promedio histórico está alrededor de 50.

Pero además, como se ve en el siguiente gráfico, la plata acaba de romper una resistencia de más de 7 años. Esta es una señal muy buena para esperar un enorme recorrido hacia alcista:

B3.jpg

Por todo esto, hay altas probabilidades de ver una suba enorme en la plata en los próximos meses. Abróchense los cinturones, porque esto recién empieza.

