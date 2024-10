Pobreza: cuando la asistencia profundiza el problema de base

Los programas asistenciales no logran evitar el aumento de la pobreza, ya que la principal fuente de ingresos en los hogares más humildes sigue siendo el trabajo. La acumulación y superposición de programas no resuelve la situación. Es necesario implementar transformaciones que permitan dinamizar el empleo.

Concretamente, según el INDEC, en 2024, el 77% de los ingresos familiares de los hogares urbanos proviene de fuentes laborales, mientras que el 23% restante proviene de fuentes no laborales. Entre los hogares no pobres, el 81% de los ingresos es de origen laboral y el 19% de fuentes no laborales. Por otro lado, en los hogares pobres, el 53% de los ingresos proviene del trabajo y el 47% de fuentes no laborales.