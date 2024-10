Política monetaria al rojo vivo: ¿cómo analizar la economía para decidir futuras inversiones?

javier Milei dice que no va a emitir pesos, pero también que busca más que duplicar la base monetaria. Entonces, ¿esto cómo se explica?

Argentina tiene ingredientes particulares cuando se trata de anticipar hacia donde están dirigidos los flujos de capitales. Hay países, incluso de nuestra región que, frente a una devaluación, el riesgo país no se ve afectado, los activos financieros no sufren oscilaciones significativas ni se producen desestabilizaciones en la economía. Sin embargo, en economías como la nuestra es central el análisis Top- Down, es decir desde las decisiones gubernamentales hacia el impacto en la micro. Para lograr un mejor entendimiento debemos analizar la política económica del gobierno, y más precisamente la monetaria.