¿Por qué cada vez más empresas buscan migrar su operatoria al exterior?

Otro tema que aparece frecuentemente entre los empresarios locales es el del “cambio de las reglas de juego”: nuevos impuestos, subas de mínimos o máximos, más información solicitada, topes, etc etc. Y a eso hay que sumarle la inestabilidad del dólar, que afecta prácticamente a todos los rubros, como así también de la economía en general, que dificultan la planificación a largo plazo.

Sebastián M., empresario importador de dispositivos para la seguridad hogareña, indicó que “estar al día con mis obligaciones me da dolores de cabeza a diario...y eso que los maneja la contadora. Pero realmente me pide cosas que se me hacen muy difíciles de presentar o buscar, o bien me llevan mucho tiempo”. Agrega además que “la carga impositiva es muy pesada y difícil de sostener, al punto tal que consume buena parte de mi capital todos los meses”.

Encontrar estabilidad legal y financiera, reducir riesgos, cuidar el patrimonio y comerciar en moneda fuerte

Susy Chemen, fundadora de Susy Chemen Consulting, es contadora argentina pero hace 25 años se fue a vivir a Miami; y previa revalidación de su título, se puso a trabajar de contadora allí. En su experiencia, los argentinos la llaman para operar allá porque están cansados de tener tantas erogaciones, obligaciones e impuestos y explica: “acá las reglas son claras, no cambian de un día para el otro. Dar una sociedad de alta lleva 2 o 3 días y se puede al instante estar operando, abrir una cuenta, vender o comprar, etc. Aquí se alienta al comercio, no se lo castiga”.

¿Qué buscan quienes migran su operatoria a países “más amigables” a nivel contable, como Estados Unidos? La presión fiscal se ve reflejada por medio del abundante número de impuestos que pagan las empresas en Argentina. Esto quiere decir que a nivel fiscal o monetario, es un sistema de desincentivos que perjudica al emprendimiento y la iniciativa privada