Por qué el futuro de las finanzas será liderado por mujeres

Fintech, IA y stablecoins impulsan el liderazgo económico femenino en Argentina. Las mujeres lideran crédito digital y ahorro con autonomía real.

En Argentina y América Latina, la convergencia entre finanzas digitales, inteligencia artificial y stablecoins está acelerando un cambio histórico: el liderazgo económico femenino. Más acceso, más conocimiento y más control del propio destino financiero.

Cada década trae su propio “reset”. En 1929, la crisis redefinió la riqueza; en los 2000, las ideas digitales se convirtieron en capital; en 2020, la vida se digitalizó por completo.

Ahora, entre 2025 y 2030, llega un nuevo punto de inflexión: la unión de la inteligencia artificial con el dinero digital y las comunidades globales. Y, por primera vez, las mujeres están al centro de esa transformación.

En Argentina, los datos lo confirman. Según la Cámara Argentina Fintech, más de 5,2 millones de personas accedieron a crédito digital en el primer trimestre de 2025, un salto interanual del 68%.

Lo relevante es quiénes lideran este cambio: el 53% de los créditos fueron solicitados por mujeres.

No es un detalle: es una revolución silenciosa que traduce inclusión en autonomía y autonomía en prosperidad.

Stablecoins: ahorro inteligente y gestión de riesgo

Frente a la inflación y la volatilidad, las mujeres están adoptando nuevas estrategias de protección del valor.

En 2025, el 85% de las compras cripto en Argentina fueron en stablecoins (78% USDT y 7% USDC), lo que demuestra que el ahorro digital no es una moda, sino una decisión racional de gestión del riesgo.

En América Latina, el uso corporativo de stablecoins se duplicó entre el segundo semestre de 2024 y el primero de 2025, con Argentina entre los países líderes.

2026 en tres verbos: aprender, participar, poseer

El liderazgo femenino en las finanzas del futuro será operativo, no simbólico.

Cuando las mujeres acceden a crédito, se formalizan emprendimientos, se fortalece la economía del hogar y crece la demanda de productos financieros transparentes.

Con la IA como aliada, la educación financiera basada en datos y plataformas que permiten convertir la participación en propiedad responsable, se consolida una nueva arquitectura de riqueza.

De la oportunidad al cambio estructural

Mi convicción es clara: el acceso, no el privilegio, define quién construye patrimonio.

Las mujeres no piden permiso para invertir o emprender; piden herramientas, reglas claras y confianza.

La riqueza no desaparece: se mueve.

Y se traslada de quienes temen el cambio hacia quienes se preparan para liderarlo.

El “reset” ya comenzó.

Y esta vez, las mujeres no piden un lugar en la mesa: están construyendo la nueva economía.

Fundadora y Chief Strategy Officer de Unicoin