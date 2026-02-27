¿Por qué las ONG son cada vez más importantes en el ámbito de la salud?

En el Día Mundial de las ONG, reflexiono sobre el papel decisivo del tercer sector en la atención sanitaria, el acompañamiento a las personas más vulnerables y el desafío pendiente de reconstruir la confianza social para sostener estas acciones en el tiempo.

En Argentina, más de 80.000 organizaciones sin fines de lucro generan impacto social y sanitario en todo el país. Sin embargo, l a participación ciudadana aún es limitada -solo 3 de cada 10 adultos donaron a una ONG en el último año-. Además, la confianza pública se mantiene en niveles intermedios - entre el 35 % y el 54 % , según distintos estudios-, un factor que influye directamente en la recaudación y el involucramiento social .

En un contexto de creciente demanda sanitaria, fragmentación de recursos y baja participación social, las organizaciones del tercer sector nos consolidamos como actores clave para garantizar acompañamiento, equidad y humanidad en la atención de las personas más vulnerables.

En el marco del Día Mundial de las ONG , considero necesario visibilizar el papel estratégico que cumplimos en el sistema de salud argentino, especialmente en áreas donde el Estado y el sector privado no logran responder con la rapidez o cercanía que las personas necesitan.

Lejos de ser actores secundarios, hoy cumplimos una función estructural en el ecosistema sociosanitario . Nuestra capacidad de acción territorial, flexibilidad operativa y cercanía con las comunidades nos permite intervenir donde los sistemas tradicionales encuentran límites.

Nos focalizamos en necesidades de salud y sociales complementando la acción gubernamental y empresarial. Cuando estos sectores reducen su impacto, las ONG tenemos aún más responsabilidad para transformar la sociedad.

En países como Argentina, atravesados por desafíos estructurales en el acceso y la continuidad de los cuidados, nuestro aporte resulta decisivo. La importancia de las ONG es vital, en la medida que sus metas sean claras, sus procesos transparentes y sus acciones estén enraizadas en la comunidad local. Más que no gubernamentales, debemos ser “pro poblacionales”.

Las ONG y los cuidados paliativos

El desarrollo de los cuidados paliativos en Argentina es un ejemplo concreto del impacto del tercer sector. Durante décadas estas prácticas avanzaron gracias al trabajo persistente de organizaciones sociales antes de consolidarse en políticas públicas. Durante 30 años la tarea se sostuvo a través de ONG, incluyendo asistencia, educación, investigación y diálogo con las autoridades para impulsar transformaciones necesarias.

Hoy el desafío continúa. Así como las enzimas activan procesos biológicos esenciales, las ONG actuamos como catalizadoras que ayudan a transformar el sistema en tiempos más breves de lo que ocurriría si dependiera sólo del sector estatal.

Una de las principales fortalezas de nuestro modelo de trabajo es la capacidad de priorizar a quienes más lo necesitan, sin quedar atrapados en estructuras burocráticas. Tenemos mayor agilidad en los procesos y la posibilidad de priorizar la vulnerabilidad como criterio de ayuda. El privilegio del vulnerable es uno de los valores más luminosos.

ONG Salud 222

En el campo de la medicina paliativa, ese enfoque se traduce en un modelo que integra conocimiento científico con acompañamiento humano. En cuidados paliativos trabajamos con dos premisas inseparables: ciencia y compasión.

En busca de mayor participación de la sociedad

Las ONG enfrenta la fragilidad en la confianza social y el bajo nivel de donaciones, factores que condicionan la sostenibilidad de las iniciativas. Fortalecer la transparencia, comunicar resultados y generar alianzas con el sector privado aparecen como claves para ampliar el involucramiento ciudadano.

El crecimiento de las ONG no debe entenderse como sustitución del Estado, sino como una construcción colaborativa entre sectores. Promovemos la inserción social, la responsabilidad compartida y la participación ciudadana.

En un escenario global atravesado por el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la necesidad de sistemas de salud más humanos, las ONG nos consolidamos como puentes entre las políticas públicas y las realidades individuales.

Director de la ONG Pallium Latinoamérica. Médico especialista en Medicina Paliativa.