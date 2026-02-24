Reforma laboral: los incentivos fiscales que pueden dinamizar la inversión y el ahorro Por Daniel Ricardo García + Seguir en









Mientras el debate se concentra en los cambios laborales, la reforma aprobada en Diputados suma un paquete de medidas fiscales con impacto en inversión y ahorro. Actualización de pérdidas por inflación, exenciones en Ganancias y alivios en IVA e impuestos internos apuntan a mejorar incentivos en un contexto de alta inflación.

Imagen creda con IA. Imagen creada con IA.

Mientras el debate público sobre la reforma laboral se concentra en los cambios vinculados al empleo y al costo de contratación, el proyecto que el jueves se aprobó en Cámara de Diputados y volvió al Senado para su aprobación definitiva, incorpora también una serie de medidas fiscales que podrían mejorar los incentivos para invertir, ahorrar y formalizar operaciones dentro de la economía.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En un escenario marcado aún por una inflación cercana al 35%, uno de los puntos más relevantes es la posibilidad de actualizar por inflación las pérdidas fiscales acumuladas por las empresas a partir del ejercicio 2026. Esto permitiría que las compañías que atravesaron períodos negativos no vean licuado ese crédito fiscal con el paso del tiempo y puedan compensarlo de manera efectiva cuando retomen niveles de rentabilidad. En términos prácticos, se trata de una mejora en la previsibilidad del sistema impositivo que reduce el castigo fiscal a quienes invierten en contextos adversos.

El proyecto también contempla la exención del Impuesto a las Ganancias sobre los intereses generados por depósitos bancarios, como cajas de ahorro o plazos fijos, tanto en moneda local como extranjera, a partir de 2026. Esta medida apunta a fortalecer el ahorro dentro del sistema financiero formal, ampliando las alternativas de canalización de recursos hacia la economía real.

En materia de inversiones inmobiliarias, se propone la eliminación del impuesto cedular del 15% sobre la ganancia obtenida por la venta de inmuebles por parte de personas humanas, junto con la exención en Ganancias de los ingresos por alquileres vinculados a vivienda. Ambas iniciativas podrían contribuir a dinamizar el mercado inmobiliario, facilitando la rotación de activos y promoviendo una mayor oferta formal de propiedades en alquiler.

Por otra parte, el texto prevé un régimen de devolución de créditos fiscales de IVA asociados a inversiones productivas realizadas por medianas empresas. Este mecanismo permitiría reducir el costo financiero de invertir y acelerar los plazos de recupero del impuesto, generando mejores condiciones para la ampliación de la capacidad productiva.

Asimismo, se plantea aplicar una alícuota reducida de IVA del 10,5% sobre la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego con destino agroindustrial, aliviando costos operativos en sectores estratégicos de las economías regionales. Finalmente, el proyecto incluye la eliminación de impuestos internos sobre determinados bienes y servicios, como seguros, telefonía celular, automóviles, motocicletas, embarcaciones deportivas y aeronaves. Sin constituir una reforma tributaria integral, este conjunto de medidas introduce señales orientadas a mejorar el clima de inversión, incentivar el ahorro formal y reducir distorsiones impositivas que afectan decisiones económicas clave. En ese sentido, el capítulo fiscal de la reforma laboral podría tener un impacto positivo que trascienda el ámbito estrictamente laboral. Abogado tributarista

Temas Reforma Laboral