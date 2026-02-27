El rincón de Buenos Aires que pocos conocen y es ideal para un fin de semana de paz + Seguir en









La provincia tiene una gran cantidad de pueblos y localidades poco conocidos pero ideales para hacer turismo.

Un espacio ideal para una escapada de fin de semana. Imagen: Turismo Villarino

La provincia de Buenos Aires alberga destinos fascinantes que van mucho más allá de las clásicas escapadas a la Costa Atlántica o las sierras de Tandil. Existen rincones alejados del ruido urbano que ofrecen una desconexión total, ideales para quienes buscan tranquilidad, naturaleza virgen y actividades al aire libre en un entorno completamente sereno.

A menudo, los viajeros pasan por alto joyas escondidas que guardan paisajes sorprendentes y una biodiversidad única. Explorar estos puntos menos transitados permite descubrir una faceta distinta del territorio bonaerense, donde el tiempo parece detenerse y la hospitalidad de los pequeños pueblos invita a un descanso reparador.

Laguna de Chasicó Un espacio ideal para las actividades acuáticas y recreativas al aire libre. Imagen: Turismo Villarino Dónde se ubica Laguna de Chasicó La Laguna de Chasicó se encuentra en el extremo sudoeste de la provincia de Buenos Aires, formando parte del partido de Villarino. Geográficamente, se ubica en una depresión por debajo del nivel del mar, lo que le otorga características hídricas y paisajes muy particulares que la distinguen de otras lagunas de la llanura pampeana.

En cuanto a su cercanía con otros puntos de referencia, la laguna se sitúa a unos 45 kilómetros de la localidad de Médanos, la cabecera del partido. Además, se encuentra a una distancia similar de la Ruta Nacional 22, lo que facilita el acceso para aquellos que deciden aventurarse hacia el sur profundo de la provincia en busca de nuevas experiencias.

Laguna de Chasicó Además de las actividades acuáticas, también se puede apreciar un paisaje natural pintoresco. Imagen: Turismo Villarino Qué se puede hacer en Laguna de Chasicó Este destino es un verdadero paraíso para los amantes de la pesca deportiva, siendo reconocida a nivel nacional por la calidad y el tamaño de sus pejerreyes. Los visitantes pueden embarcarse para pasar una jornada en el agua o disfrutar de la pesca de costa, siempre rodeados de un silencio que solo es interrumpido por el sonido de las aves autóctonas.

Además de la pesca, la laguna es ideal para la práctica de kayak y deportes náuticos sin motor, permitiendo recorrer sus orillas de forma ecológica. Al caer el sol, una de las actividades más valoradas por los turistas es compartir un fogón nocturno bajo el cielo estrellado, una experiencia que completa el ciclo de paz y contacto con la naturaleza que ofrece este rincón bonaerense. Cómo ir hasta Laguna de Chasicó Para llegar desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el trayecto es extenso pero sencillo siguiendo las rutas principales. Se debe salir por la Autopista Riccheri y continuar por la Ruta Nacional 3 en dirección al sur, atravesando gran parte de la provincia hasta llegar a las proximidades de Bahía Blanca. Una vez allí, es necesario tomar la Ruta Nacional 22 hacia el oeste. A la altura del kilómetro 751, aproximadamente, se encuentra el acceso señalizado que conduce directamente hacia el balneario de la laguna. El viaje total desde CABA demanda unas 9 o 10 horas de conducción, por lo que se recomienda planificarlo como una escapada de al menos tres días.