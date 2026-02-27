Lluvias dispares y granizo golpean la zona núcleo, pero la soja resiste y se sostienen las proyecciones

Febrero cerró con una recomposición hídrica que alivió a buena parte del área agrícola, aunque con fuertes contrastes. La soja mejora su condición, el maíz inicia la cosecha y las tormentas con granizo dejan pérdidas puntuales en Córdoba y Santa Fe.

La campaña gruesa entra en su tramo decisivo con un escenario climático que dejó atrás el peor momento de la sequía , pero que todavía exhibe fuertes asimetrías regionales y riesgos productivos. Las lluvias de febrero permitieron recomponer perfiles en amplias zonas de la región pampeana, aunque eventos de granizo y viento provocaron daños severos en sectores del sudeste de Córdoba y el centro-oeste santafesino.

De acuerdo con el último informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario, en la región núcleo “las lluvias alcanzaron un promedio de 103 mm, cuando los promedios para la región oscilan entre 100 y 140 mm”. Si bien el registro se acercó a la media histórica, quedó lejos de los 222 mm acumulados en febrero del año pasado, cuando el 95% del área había superado el promedio mensual.

El reporte advierte que aún hay un 30% del área con acumulados inferiores a 80 mm , en un corredor que se extiende por debajo de Rosario hacia el oeste y el sur, donde el agua resultó insuficiente para reactivar completamente los cultivos.

En paralelo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires confirmó que las lluvias recientes mejoraron la condición hídrica de la soja : la superficie bajo condición Óptima/Adecuada creció 7 puntos porcentuales y el 74% del área implantada se mantiene entre Normal y Excelente . Con este panorama, la entidad sostuvo su proyección de producción en 48,5 millones de toneladas .

La soja de primera y de segunda transitan etapas clave de definición de rendimiento. En la región núcleo, más de la mitad de la soja de primera se encuentra en llenado de grano bajo perfiles menos restrictivos. Sin embargo, los técnicos advierten que la recuperación no es homogénea.

En el sudeste de Córdoba, la situación se vio alterada por una tormenta de granizo de gran magnitud. “Fue una manga realmente muy grande. Donde cayó granizo, golpeó muy duro. Es tierra arrasada”, describieron técnicos de la zona de Bouquet. En el corredor que va desde Armstrong y Tortugas hasta Inriville se concentran los mayores reportes de daños, con pérdidas que en algunos casos alcanzaron el 100% del área afectada y recortes de entre 30% y 40% en otros lotes.

En Monte Buey y alrededores, donde las sojas de primera proyectaban rindes de 45 a 50 qq/ha, el impacto fue contundente. En contraste, en localidades como Carlos Pellegrini, donde las lluvias acompañaron gran parte del verano, se estiman promedios cercanos a 50 qq/ha, mientras que en Bombal las proyecciones rondan entre 45 y 46 qq/ha.

La soja de segunda, por su parte, muestra una recuperación más lenta que la del año pasado y depende en gran medida de lo que ocurra en marzo. “La posibilidad de acercarse a los 33 qq/ha del año pasado sigue supeditada a las lluvias de marzo, a que no se presenten heladas tempranas ni olas de calor”, advierte el informe de la región núcleo.

En zonas castigadas por la sequía, como San Pedro, los rindes esperados se ubican mayormente entre 20 y 25 qq/ha, con algunos lotes de primera alcanzando los 30 quintales. “La campaña en la zona ya quedó marcada por el prolongado período seco”, remarcan los técnicos.

retenciones maiz exportaciones granos reservas dolar La proyección nacional de maíz se mantiene en 57 millones de toneladas, en un contexto donde el 87,6% del área presenta condición de cultivo entre Normal y Excelente. Depositphotos

Maíz y girasol: arranca la cosecha con rindes dispares

Mientras la soja define su potencial, el maíz temprano comenzó a cosecharse y el avance nacional alcanza el 3,6% del área apta, con un rinde promedio de 66,6 qq/ha, según la Bolsa porteña. En el Centro-Norte de Santa Fe se registran promedios de 70,7 qq/ha y las labores también avanzan en ambos núcleos y en el Centro-Norte de Córdoba.

La proyección nacional de maíz se mantiene en 57 millones de toneladas, en un contexto donde el 87,6% del área presenta condición de cultivo entre Normal y Excelente. Para el maíz tardío, la mejora en la condición hídrica, 6,6 puntos porcentuales intersemanales, resulta clave, dado que más del 94% de los planteos transitan etapas reproductivas.

En la región núcleo, los rindes muestran una marcada variabilidad. En Tortugas, los técnicos estiman promedios de 97 qq/ha en los mejores lotes ya cosechados, aunque advierten que el maíz tardío se ubica entre un 10% y 20% por debajo de lo esperado. En sectores afectados por el granizo, algunos maíces próximos a cosecha quedaron “desparramados por el piso”, con lotes que podrían destinarse a ganadería ante la imposibilidad de recolectar.

En cuanto al girasol, el 31% del área ya fue cosechado, con un adelanto interanual de más de 20 puntos porcentuales y una proyección de 6,2 millones de toneladas. En varias zonas, los rindes superan el promedio de las últimas cinco campañas e incluso, en Córdoba, se ubican por encima de los máximos históricos.

Lo que viene: lluvias irregulares y oscilación térmica

El escenario climático para los próximos días mantiene la cautela. La perspectiva agroclimática semanal de la Bolsa de Cereales señala que se esperan precipitaciones localizadas sobre el norte y el centro del área agrícola, “pero dejando a la mayor parte con aportes moderados a escasos”, seguidas por una marcada oscilación térmica.

El paso de un frente de tormenta generaría lluvias muy desparejas, con focos superiores a 100 mm en sectores puntuales, mientras que amplias zonas recibirían registros menores. Además, el ingreso de una masa de aire del sur provocaría temperaturas mínimas bajo lo normal, con riesgo de heladas localizadas en áreas serranas bonaerenses.

Sin embargo, hacia marzo las proyecciones resultan más alentadoras. Según el consultor Alfredo Elorriaga, citado por la región núcleo, “las proyecciones para el mes de marzo son de lluvias normales o incluso superiores”. El informe destaca que “la retracción de las precipitaciones comenzó a revertirse” y que, de cumplirse los modelos, los cultivos de la gruesa podrían atravesar su última etapa con mayor disponibilidad hídrica.

Con este telón de fondo, la campaña 2025/26 entra en una fase decisiva. La recomposición de febrero permitió sostener las proyecciones nacionales de soja y maíz, pero los contrastes territoriales y los eventos extremos recuerdan que el resultado final seguirá atado a la evolución del clima en las próximas semanas.