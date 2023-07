¿Por qué serían peligrosas las ideas liberales?

Desmerecer la meritocracia, sin diferenciar a quiénes se esmeran de quiénes no. No respetar la propiedad privada, creerse con derecho a poseer lo que es de los demás, mas no estar dispuesto a dar lo propio o incluso insultar al exitoso por su riqueza, mientras se aplaude a un funcionario que la obtuvo a través del robo hacia su pueblo.