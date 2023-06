Posicionamiento en bienes de consumo como estrategia de cobertura

Por el lado de los bienes de consumo (ejemplo: tecnología, electrodomésticos, muebles, autos, etc.) vienen subiendo de precio tras confirmarse mes a mes los datos del IPC y por mayor fomento del programa ahora 12 con el fin de potenciar el consumo para sostener la economía. Por el lado de los bienes de cambio, la mercadería que conservan los comerciantes saben que aplicando una política de “wait and see” (esperar y ver que pasa) van a poder vender sus productos a un precio mayor dentro de los próximos meses. Hoy el “stockeo” es una estrategia de cobertura ante el avance dual del dólar y la inflación.

¿Como funciona el programa Ahora 12 y por qué hoy es conveniente?

El programa Ahora 12 es el plan impulsado por el gobierno nacional, a través de la secretaria de comercio interior, para fomentar la compra de bienes de consumo de fabricación nacional en cuotas. Los comercios que se adhieren al programa lo hacen a través de las entidades financieras que financian esa compra de bienes, asumiendo la mayor parte del costo financiero (una menor parte la absorbe el comercio). La amplia oferta de productos incluye indumentaria, tecnología, electrodomésticos, muebles, turismo y muchos otros bienes más. Tras la decisión de la baja de 9 puntos porcentuales en la TNA del programa, hace que hoy comprar con Ahora 12 pagues un CFT que equivale a 1/3 al que pagarías “fuera del programa”. Esto implica que hoy es ampliamente conveniente financiarte con Ahora 12, dado que lleva la TNA al equivalente del casi 50% de la inflación proyectada.

¿Cómo impacta la política cambiaria en este tipo de decisiones financieras?

En el corto plazo la estrategia del gobierno es cuidar y acumular todos los dólares posibles, administrando de manera eficiente los recursos disponibles. Los acuerdos de intercambio con China (Yuanes por Dólares), así como la renegociación de pago de deuda con el FMI a cambio de nuevos desembolsos y cumplimiento de metas son estratégicos. En épocas de incertidumbre es donde el banco central de un país sale a demostrar que conserva “poder de fuego” para intervenir el mercado. Es necesario el intervencionismo, para asegurar la estabilidad cambiaria y evitar “shocks” que después se trasladen a precios. Los bonos soberanos en manos del ANSES hoy garantizan una liquidez de al menos u$s 11.000 millones, sumado a tenencias del banco central de aproximadamente u$s 15.000 millones adicionales. Esto garantiza que no va a haber ningún sobresalto cambiario hasta las elecciones presidenciales.

¿Cómo impacta la paridad dólar vs. inflación en la compra de bienes de consumo?

La aceleración del IPC de los últimos meses comienza a marcar una brecha entre el avance del tipo de la inflación comparado con el avance del tipo de cambio. La política monetaria tiende a sostener rendimientos mensuales reales para los que apuestan al peso, marcando un sendero ascendente de la tasa de interés como medida para combatir la inflación. El dólar es una variable de la macroeconomía donde se puede intervenir el mercado regulando oferta y demanda cuando las condiciones de equilibrio así lo requieren. Esto significa que si una variable avanza 2 pasos (inflación) la otra variable avanza 1 paso (dólar), para contener expectativas inflacionarias usando el tipo de cambio como herramienta de anclaje. Entonces los que se posicionan en bienes de consumo dolarizados o bien que ajusten por inflación, van a salir ganando si aplican una estrategia de compra inteligente aprovechando las ventajas del programa Ahora 12.

¿Conclusiones?

Si bien la mayoría de los pequeños y medianos ahorristas ven al dólar como refugio de valor, o simplemente apostar al “carry trade” haciendo plazo fijo a 30 días, existen otro tipo de inversiones que están relacionadas a la “economía real”. Las Pymes que producen bienes de consumo, tecnología, el campo argentino, frigoríficos y empresas vinculadas a los rubros de energía eléctrica o petróleo, son claros ejemplos de economía real. Producir bienes y servicios a través de este tipo de empresas es muy importante para abastecer la demanda de dinero disponible, estabilizar la inflación y generar crecimiento de PBI genuino, creación de más puestos de trabajo e ingreso de divisas al país vía exportaciones. Por esta razón, es muy importante favorecer a las Pymes en el acceso al financiamiento con programas que financien la producción argentina a tasas convenientes para que estas empresas puedan tomar deuda que sea pagable en el tiempo con producción.

