Retenciones, FMI y dólar barato: la receta que ya fracasó

Desde el 14 de abril a hoy ingresaron u$s 12.000 millones del FMI + u$s 2.000 millones del REPO de bancos internacionales + u$s 500 millones del Banco Mundial + u$s 329 millones del BID + u$s 500 millones de la CAF, que hacen un total de u$s 15.329 millones alquilados, productos de créditos que deben devolverse en el futuro. Y solo debemos sumarle cerca de u$s 1.500 millones producto de exportaciones que se terminan de computar mañana lunes. Esos llevan las reservas brutas internacionales del BCRA a un poco más de u$s 40.000 millones, con las que se concluyó el viernes 18 de julio pasado. Aunque desde ese 14 de abril a hoy se gastaron en intervención al tipo de cambio en todas sus formas (MEP + CCL + FUTURO + CRIPTO + SPOT) un total cercano a los u$s 14.050 millones, de los cuales u$s 5.300 millones corresponden a bonos del FGS para pagar sentencias por mala liquidación y otorgar los créditos ANSES a jubilados, u$s 6.750 millones de los fondos del FMI, y u$s 2.000 millones del REPO de principios de julio.