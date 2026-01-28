River cerró la llegada de Kendry Páez, el joven de 18 años del Chelsea + Seguir en









El Millonario cerró un interesante jugador ecuatoriano, que interrumpió su préstamo en el Racing de Estrasburgo para llegar a Nuñez.

Kendry Páez, una de las mayores promesas del fútbol ecuatoriano, llegará a Núñez a préstamo hasta diciembre de 2026. Omar Vega/Getty Images

En un sorprendente movimiento, River cerró este miércoles a una joven promesa del fútbol ecuatoriano, que ya supo jugar en su selección mayor. Se trata de Kendry Páez, jugador cuyo pase pertenece al Chelsea de Inglaterra y estaba a préstamo en el Racing de Estrasburgo de Francia.

El joven de apenas 18 años, llega al Millonario en calidad de préstamo hasta diciembre de 2026, sin opción a compra. El ecuatoriano es rápido y gambeteador, y puede jugar tanto de win izquierdo como de volante ofensivo, un recambio de lujo para Marcelo Gallardo.

kendry paez.jpeg A pesar de ser tan joven, Páez ya pasó por tres clubes y River será el cuarto. Salió de las inferiores de Independiente del Valle en su país, donde destacó desde los 16 años y el Chelsea lo aseguró por u$s25.000.000 en 2023. El club londinense lo dejó en Ecuador hasta abril del 2025, donde no fue considerado y ni siquiera llegó a debutar. Fue prestado al Racing de Francia donde tampoco logró consolidarse, aunque disputó 21 partidos y marcó un gol y ahora, Chelsea interrumpe su préstamo en Francia para desembarcar en Nuñez.

A pesar de que aún no despega en Europa, en su selección es todo lo contrario. Entre el sub 17 y el sub 20 marcó 7 goles, sin ser el gol su mayor virtud. A los 17 debutó en el combinado nacional de Ecuador y alterna suplencias con titularidades, además de llevar la 10 tricolor.

Páez podría jugar en River hasta 2027 Chelsea conserva la opción de repescar al futbolista a mitad de año, aunque River también cuenta con la posibilidad de prolongar el préstamo y buscar que Páez permanezca en Núñez hasta junio de 2027. Si no surgen contratiempos, el juvenil ecuatoriano llegará a la Argentina este jueves para someterse a la revisión médica y firmar su contrato con el club.