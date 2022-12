Cómo cuidar el cuello y el escote del paso del tiempo

Las necesidades de estas dos áreas no son las mimas, ya que en la zona del cuello el tratamiento se centrará en evitar la pérdida de elasticidad y su consecuente flacidez, que provoca el “descolgamiento” de la piel, por lo que es fundamental prevenirlo con activos reafirmantes y redensificantes. Otro problema concreto de la zona es la papada, que también podemos tratar con productos cosméticos y tratamientos en gabinete. En el caso de el escote buscaremos evitar el aspecto deteriorado de la piel, ya que al ser más fina suele estar foto envejecida, por lo que debemos aplicar productos redensificantes y siempre protegerla del sol cuando llevamos esa zona expuesta.

Estas zonas son de las primeras en presentar signos prematuros de envejecimiento debido a las variaciones de contextura, las agresiones de factores externos como el sol, el viento o la polución o nuestros hábitos de vida, tanto cuello como escote necesitan una rutina de hidratación diaria, por lo que los aceites y sérums son aliados.

Sabemos que las necesidades del el cuello y escote no son las mismas que las del rostro, así que tampoco lo serán los productos de cuidado. Cuando buscamos un hidratante para el rostro, tenemos en cuenta las características particulares de cada piel. Hablamos de zonas con una piel más fina y delicada, por lo que debemos utilizar cremas hidratantes específicas, ya que su composición, textura, etc. serán distintas para adaptarse a las necesidades concretas: firmeza, anti-manchas, pieles oleosas, etc.

Tanto para hidratar en profundidad como para combatir los signos de envejecimiento prematuro, antes de una crema nutritiva debemos aplicar un sérum que, en este caso, sí puede ser el mismo que el de la cara: la vitamina C, el retinol, los factores de renovación o agentes reafirmantes como el DMAE (dimetil amino etanol) son los activos preferidos para combatir el paso del tiempo.

Los compuestos o ingredientes más importantes para cubrir las necesidades reafirmantes de cuello y escote son: los agentes hidratantes y nutritivos, reafirmantes como el DMAE, antioxidantes y activos en la síntesis de colágeno y elastina como la vitamina C y lipo reductores en caso de necesitarlo, como la cafeína.

Además de los cuidados cosméticos tenemos que prestar especial atención a nuestros hábitos de vida, ya que pueden ser la clave para garantizar el buen estado y la salud de nuestra piel. Los cambios en el cuerpo, por ejemplo, durante el embarazo o los cambios de peso, así como la práctica de deporte sin una buena sujeción. Podemos realizar ejercicios posturales y tonificantes como la flexión sobre la pared. Asimismo, las duchas de agua fría y los masajes circulares tonifican la piel son de gran ayuda.

Es importante usar llevar ropa interior cómoda y que se ajuste al pecho y lo contenga, así como también cuidar las posturas que adoptamos (caminar y sentarnos erguidas o evitar dormir de lado para no formar arrugas en la zona del pecho) y elegir corpiños deportivos de calidad que contrarresten el efecto rebote del pecho.

Manchas en el escote

las manchas en esta zona son otra preocupación, estas aparecen por una sobreestimulación en la producción de melanina, que hace que una zona pigmente más de lo normal ya sea por hormonas, medicamentos, genética o la exposición, muchas veces sin protección al sol. Algo que no me canso de repetir es que siempre debemos aplicar protección solar, estemos expuestos o en casa porque también estamos recibiendo los rayos de las pantallas, es el mejor aliado contra el envejecimiento de la piel.

Tratamientos en gabinete

Exilis Elite: se trata de una tecnología médica de vanguardia para el tratamiento no invasivo y eficaz indicado para aplacar los signos visibles del envejecimiento en cara, cuello y escote.

Notable reducción de los acúmulos de tejido adiposo

Redefine intensamente contornos corporales

Mejora visible de la flacidez cutánea facial y corporal

Aumento en la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico

No tiene efecto rebote ya que se trata de un tratamiento progresivo y sostenido en el tiempo.

De 1 a 4 sesiones

Infini: se trata de un sistema de radiofrecuencia fraccional que funciona tridimensionalmente. Sus 49 micro agujas crean en tu piel micros agujeritos que mejoran la coagulación cutánea por la emisión de la radiofrecuencia que imparte las puntas de las agujas. Esto logra estimular el colágeno y la elasticidad de tus tejidos faciales sin causar daño térmico. Se puede realizar en cualquier época dado que no es un tratamiento fotosensible.

1 sesión

Médica cirujana (MN 66.744)