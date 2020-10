¿Se puede cambiar una crisis sanitaria por otra?

Sumado a la cantidad de recién nacidos que aún no fueron vacunados, se encuentran los casos de los que todavía tampoco recibieron las dosis correspondientes a los 12 y 15 meses contra la hepatitis A, varicela y la tripe viral, que genera inmunización para el sarampión, paperas y la rubéola.

Cabe recordar que en 2019 padecimos un brote de sarampión, producto del cual hubo 179 casos hasta marzo de este año, mes en el que comenzaron los contagios de Covid-19 en nuestro país.

El Estado Argentino no debe bajar la guardia y continuar postergando la aplicación de las vacunas e incumpliendo con el calendario nacional. Mientras aguardamos por la vacuna que acabe con el virus que padece el mundo hace meses, no podemos dar espacio a que resurjan aquellas enfermedades que ya supimos controlar. No podemos cambiar una crisis sanitaria por otra. Por eso, es muy importante que se lleve adelante cuanto antes una fuerte campaña de vacunación a nivel nacional.

Un estudio que realizó el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA en el mes de mayo de este año mostró que el 44% de los hogares con niños, niñas y adolescentes postergó los controles de salud. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 30 campañas de vacunación contra el sarampión a nivel mundial han sido canceladas a partir de la pandemia.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “uno de los principios básicos para la seguridad de los pueblos es el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”. Y en este sentido incluye “el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente”.

Ante este diagnóstico, y entendiendo la importancia de la salud en estos momentos de incertidumbre, corresponde a todos los órganos de control - incluida la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires - seguir trabajando por el cumplimiento de los calendarios de vacunación. Pero, principalmente, corresponde a las autoridades nacionales competentes en la materia hacer frente a esta realidad y priorizar la salud de nuestros recién nacidos y niños.

Silke Arndt

(*) Defensora del Pueblo Adjunta de la Ciudad de Buenos Aires