Lo que viene con Silvina Batakis 

La inflación es un fenómeno multicausal (el equipo del FMI sobre Argentina, 21de marzo, 2021). Habitualmente se combinan elementos monetarios, no monetarios e inerciales. De nuevo, “no es un suceso exclusivamente monetario”. Sin embargo, esto no implica que las procedencias monetarias no acaezcan o, no expliquen ninguna parte invocada como multicausalidad. El reparo de esta columna de opinión frente al monetarismo es paradójico. Nos incomoda el intervencionismo de Estado que consiste en establecer el precio de las tasas de interés.