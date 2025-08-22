Sobre ser multilingüe

Hoy en día, más de 45 millones de personas en Estados Unidos hablan español con fluidez.

¿Qué significa ser multilingüe en el mundo actual? En Estados Unidos, donde a menudo se bromea sobre el monolingüismo —"¿Cómo se le llama a alguien que habla solo un idioma? Un estadounidense"—, la realidad está cambiando rápidamente.

Hoy en día, más de 45 millones de personas en Estados Unidos hablan español con fluidez. Yo soy uno de ellos. También hablo bien el francés, el portugués bastante bien y leo italiano con facilidad. ¿Importan estas habilidades? Por supuesto.

Gracias a la inmigración, nuestra población es cada vez más diversa y multilingüe. Si bien el inglés sigue siendo dominante, alrededor del 13 % de los residentes en Estados Unidos hablan español en casa. Le siguen el chino y el tagalo, con un aumento del árabe, el portugués, el telugu y el ucraniano. Sin embargo, el español y el chino destacan por su utilidad en el comercio, la diplomacia, el turismo, los medios de comunicación y más.

El francés también sigue siendo un idioma global clave. Como alguien que ha utilizado el español y el francés profesionalmente en el extranjero y en mi país, he visto de primera mano el valor que aportan estos idiomas.

Los idiomas abren puertas. Amplían nuestra visión del mundo y profundizan nuestra apreciación de la literatura, la historia, las artes y las culturas. Las investigaciones validan estos beneficios. Un estudio de la Universidad McGill y otros descubrieron que el bilingüismo temprano potencia la conectividad cerebral, especialmente entre el cerebelo y la corteza frontal izquierda, lo que mejora la neuroplasticidad y la eficiencia cognitiva. Otras investigaciones muestran cómo el bilingüismo puede incluso influir en la resiliencia cognitiva en trastornos neurológicos.

Incluso aprender un idioma en sí mismo puede ser un acto de valentía intelectual. Albert Einstein dijo una vez: «Quien nunca se equivoca nunca intenta nada nuevo».

He cometido muchos errores en mis viajes lingüísticos. Pero la curiosidad me impulsa a explorar, a cuestionar, a investigar, a aprender.

Matices culturales y curiosidad

Sí, ser multilingüe me ha despertado la curiosidad. Tomemos, por ejemplo, el término «Cisjordania». Introducido en 1950 tras la anexión de Jordania Occidental por parte de Israel, carece de cualquier conexión histórica o étnica con la región. Es simplemente una descripción geográfica. En español, sin embargo, es «Cisjordania». En francés, "Cisjordanie"; y en italiano, "Cisgiordania", cada una con el significado de "a este lado" del río Jordán.

Estas variaciones lingüísticas tienen una resonancia geográfica e histórica más profunda que a menudo se pierde en inglés. Los lectores de estos y otros idiomas leen sobre el oeste de Jordania, mientras que los lectores de inglés aprendemos sobre una región geográfica carente de realidades históricas, étnicas y culturales.

La pronunciación es otro aspecto donde el multilingüismo agudiza la comprensión. Instintivamente digo "pi-STAH-qui-oh" para pistachio, que la mayoría suele pronunciar como pi-STAH-shi-oh. Y, sin embargo, pronunciamos "Pinochio" correctamente como "Pi-NO-qui-oh" en lugar de Pi-NO-shi-oh. Estas distinciones pueden parecer menores, pero en entornos profesionales o académicos, a menudo importan.

Aunque no hablo idiomas asiáticos, mis relaciones con asiáticos y asiático-americanos, combinadas con mi curiosidad, me han impulsado a indagar sobre cómo decir ciertas cosas en mandarín o coreano. De esta manera, he aprendido palabras y a pronunciarlas. Pero confieso que mi conocimiento es muy limitado. ¡Mi curiosidad, ilimitada!

El poder del idioma en el trabajo y en la vida

El idioma es un gran negocio. Los servicios de traducción y localización en Estados Unidos solamente se valoran en miles de millones. Si bien la traducción automática está mejorando, aún requiere la revisión de expertos humanos. Una traducción que vi recientemente tradujo PCC, acrónimo de una organización estadounidense, como Partido Comunista Chino.

Además, los estudios demuestran que más del 85 % de los consumidores son más propensos a comprar a empresas cuyos sitios web están en su propio idioma. Esa es una razón de mercado para valorar el multilingüismo.

Recuerdo haber escuchado a un reportero de radio pronunciar mal el nombre de un detenido del ICE —"Jor-E-si-oh Ah-GWY-er"— cuando claramente era "Horacio Aguirre". Tales errores demuestran una falta de curiosidad y esfuerzo. Los nombres importan. La pronunciación correcta demuestra respeto y profesionalismo.

Impacto profesional

Al comenzar mi carrera en el Servicio Diplomático, las habilidades lingüísticas me dieron una ventaja competitiva. En la prueba inicial para evaluar mis habilidades lingüísticas en una escala del 1 al 5, tanto oral como escrita, obtuve una puntuación de 5-5 en español, 4-4 en francés y 3-3 en portugués.

Serví en dos países hispanohablantes y en dos francófonos. Usé el español profesionalmente a diario en Colombia y Costa Rica, y el francés en Malí y Haití. Estas habilidades me abrieron puertas profesionales y enriquecieron mi experiencia vital. En una ocasión, fui considerado para puestos en Brasil y Portugal, oportunidades que habría recibido con agrado.

He prestado servicios de interpretación simultánea en numerosas conferencias y reuniones. Interpreté para el presidente Lyndon Johnson en Costa Rica y para nuestro embajador ante la ONU, Andrew Young, en Haití, entre otras personalidades para quienes he interpretado. Como el mejor francófono de nuestra embajada en Malí, me pidieron que explicara la renuncia de Richard Nixon en 1974 al ministro de Asuntos Exteriores.

Reflexiones finales

Ser multilingüe no se trata solo de palabras. Se trata de curiosidad, conexiones y capacidad. Nos ayuda a pensar con mayor claridad, actuar con mayor empatía y conectar más plenamente con el mundo. En una era de interdependencia global, hablar otros idiomas no es solo una habilidad agradable. Es un puente vital entre culturas.

Hoy en día, los estadounidenses somos mucho menos una nación autosuficiente, lingüísticamente aislada y monolingüe. Somos cada vez más multilingües y podemos relacionarnos mejor con nuestros vecinos en este hemisferio y en todo el mundo. Pero necesitamos aprovechar mejor las habilidades lingüísticas de nuestros compatriotas. Los idiomas importan.

Exfuncionario del Servicio Exterior de carrera galardonado, exejecutivo corporativo y de organizaciones sin fines de lucro, y desde 2022 es socio de Latin Insights, firma de investigación de mercado y opinión con sede en Nueva York. Escribe con frecuencia sobre el idioma inglés y su impacto en la sociedad. Es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro fundador de la mesa directiva del Instituto de Investigación del Español de Estados Unidos. Envíele sus críticas y comentarios directamente a [email protected].