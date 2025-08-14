Día del Niño: un estudio reveló qué hacen los chicos en su tiempo libre

Un informe de Argentinos por la Educación analizó las respuestas de los alumnos de primaria en las Pruebas Aprender 2023 y 2024. El 89% de los alumnos de 6to grado de primaria asegura que usa redes sociales.

Los datos registrados representan una disminución de estas actividades respecto a 2018 que, en ese año esos mismas mediciones eran del 37% y 61%, respectivamente.

A pocos días de celebrarse el Día del Niño , Argentinos por la Educación realizó un análisis de las respuestas de los alumnos de 3er y 6to grado de primaria a los cuestionarios de las Pruebas Aprender 2024 y 2023 que contestaron a "¿qué hacen en su tiempo libre?" .

El 89% de los alumnos de sexto grado dijo que usa redes sociales; el 87% mira series, películas o videos; el 68% juega de forma digital y el 40% crea contenidos para redes sociales.

Sin embargo, si bien las pantallas muestran un gran protagonismo, un 85% aseguró que realiza actividades artísticas, deportivas, físicas o juegos al aire libre , y el 81% contó que se reúne con amigos y amigas.

Además, por otro lado, solo el 35% dijo que estudia idiomas y el 46% afirmó que lee libros fuera del ámbito de la escuela.

En el caso de los alumnos de tercer grado, el 91% indicó que mira dibujitos, series y películas; el 80% juega al aire libre; el 42% lee cómics, y entre un 22% y un 26% participa en talleres o clases de baile, arte o música.

Qué hacen los niños en su tiempo libre: los datos demuestran que la tecnología tiene un rol protagonista

"El incremento del acceso a contenidos y recursos digitales se vive como un hecho ineludible. Pocas veces se alcanza a corresponder con una adecuada supervisión parental, aún cuando a edades cada vez más tempranas se accede a esos recursos tan potentes como riesgosos para el desarrollo y la salud integral de los niños y niñas", expresó Irene Kit, presidenta de la Asociación Civil Educación para Todos.

"Estos estudiantes tienen entre 8 y 11 años, una edad especialmente potente para la interacción social, la inclusión en actividades de equipo, la identificación de habilidades y gustos personales en los cuales desarrollar maestría", agregó.

Por otro lado, la licenciada en Psicopedagogía Inés Zerboni, directora de Proyecto E, advirtió que: "El tiempo libre de los niños es mucho más que un momento para descansar: es un espacio clave para su desarrollo emocional, social y creativo". El informe muestra que hoy, en ese tiempo, el mayor porcentaje de los alumnos usa pantallas".