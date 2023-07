Sorpresa en Japón: volvió la inflación y es la más alta desde 1991

Al japonés poco le importa, al menos no como lo analizamos desde nuestra visión occidental. Su población, en proceso de envejecimiento/disminución (con cierta reticencia a la inmigración), no se envalentona en tensiones políticas: es un país pacífico, con la mayor esperanza de vida del mundo y la tasa de homicidios más baja, y escasos conflictos derivados del escenario político y económico. No es extraño en una geografía donde el campesinado pasó de servir a los señores feudales en el campo, a trasladarse a las ciudades para servir a los mismos señores convertidos en burgueses.