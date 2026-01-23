Cedears: Intel cae un 16% tras una guía de ingresos que decepciona al mercado + Seguir en









Según el ejecutivo de Intel John Pitzer, el principal motivo de este pronóstico más débil de lo esperado son las restricciones de suministro.

Intel cae un 16% en Wall Street tras una guía de ingresos que decepciona al mercado

Las acciones (y los Cedears) de Intel cayeron con fuerza este viernes, llegando a perder hasta un 16%, después de que la compañía ofreciera una perspectiva financiera para el primer trimestre que quedó por debajo de las expectativas de los analistas de Wall Street.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Intel anticipa que sus ingresos del primer trimestre serán de unos u$s12.200 millones en su punto medio, cifra inferior a los aproximadamente u$s12.600 millones que los analistas preveían. La empresa además proyectó ganancias por acción de u$s0, por debajo del consenso de u$s0,08 estimado por el mercado.

Según John Pitzer, vicepresidente corporativo de relaciones con inversores, el principal motivo de este pronóstico más débil de lo esperado son las restricciones de suministro que están limitando la capacidad de Intel para satisfacer toda la demanda que sus clientes están generando.

“Nuestro mayor desafío a corto plazo es que no podemos atender toda la demanda que nos están dando nuestros clientes”, declaró Pitzer en una entrevista. Añadió que las limitaciones de suministro serán más notorias en el primer trimestre.

ceo intel Intel anticipa que sus ingresos del primer trimestre serán de unos u$s12.200 millones en su punto medio. Gentileza: Financial Times Intel presenta buenos balances A pesar de estas preocupaciones para el inicio del año, en su reporte del cuarto trimestre pasado Intel sí logró superar las expectativas en varios frentes. La empresa registró ganancias por acción de u$s0,15, por encima de los u$s0,09 previstos por los analistas de Wall Street, e ingresos de u$s13.700 millones, también mejores de lo anticipado, aunque con una ligera caída interanual del 4%.

Intel destacó además que sus negocios vinculados a la inteligencia artificial (IA) crecieron a “dos dígitos” tanto respecto al trimestre anterior como en comparación con el año anterior, lo que subraya la demanda creciente de sus chips centrados en CPU para centros de datos. No obstante, la compañía enfrenta una competencia intensa de rivales como AMD y Arm, lo que añade presión a su negocio de productos. Además, Intel está invirtiendo fuertemente en nuevos procesos de fabricación avanzados, como los nodos 18A y 14A, cuyo desarrollo implica costos significativos y podría afectar sus márgenes brutos. Los costos más altos de componentes como memoria y almacenamiento, que se utilizan junto a las CPU de Intel, también podrían limitar la demanda de sistemas basados en sus procesadores, recomendó el director financiero David Zinsner durante una llamada con analistas.