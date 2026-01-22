Citigroup ve potencial en las acciones de empresas fintech: cuáles son sus favoritas

Las acciones de empresas fintech podrían salir beneficiadas de la agenda política más populista que adoptó Washington.

Las acciones de empresas fintech en EEUU podrían encontrar un viento a favor en los próximos meses , a medida que Washington profundiza una agenda política con un tono más populista y centrado en la asequibilidad de cara a las elecciones legislativas de noviembre de 2026.

Así lo plantearon analistas de Citigroup , quienes señalaron que este giro podría alterar el equilibrio dentro del sector financiero y beneficiar a nuevos jugadores frente a los bancos tradicionales.

Según la entidad, el reciente impulso político del presidente Donald Trump llevó a los inversores a revisar sus posiciones en distintas áreas del sistema financiero.

El foco en el costo del crédito, el acceso al financiamiento y el apoyo a consumidores y pequeñas empresas podría abrir oportunidades para las acciones de empresas fintech, que suelen ofrecer productos más simples, digitales y, en muchos casos, más económicos que los de la banca convencional.

Dentro de este escenario, Citi destacó a compañías vinculadas al crédito al consumo y a los servicios para pequeñas empresas como algunas de las mejor posicionadas.

Entre ellas mencionó a Affirm y Klarna, referentes del modelo de “comprar ahora y pagar después”, así como a las fintech SoFi y Block, que combinan servicios financieros digitales con soluciones de pago y financiamiento.

mercados bolsas finanzas acciones vivo inversiones Las acciones de empresas fintech podrían salir beneficiadas de la agenda política más populista que adoptó Washington. Depositphotos

También incluyó a Toast, especializada en tecnología para restaurantes, y a Shopify, una de las principales plataformas de comercio electrónico, como posibles beneficiarias indirectas de un entorno más favorable para los pequeños negocios.

El informe de Citigroup recordó que los prestamistas tradicionales habían reaccionado positivamente al regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025, impulsados por la expectativa de una regulación más laxa.

Sin embargo, el énfasis creciente del gobierno en la asequibilidad podría desviar parte de ese optimismo hacia las fintech, que encajan mejor con un discurso orientado a reducir costos y ampliar el acceso a servicios financieros.

Un mercado mixto

En términos de desempeño bursátil, el sector mostró resultados dispares durante 2025. Las acciones de SoFi treparon alrededor de un 70%, mientras que Affirm avanzó más de un 22%.

En contraste, Block registró una caída superior al 23%, quedando rezagada tanto frente a otras fintech como frente al mercado en general. En ese mismo período, el Nasdaq Composite subió cerca de un 20,4%, en un contexto marcado por las preocupaciones sobre el crecimiento y la competencia en el negocio de los pagos.

Para el banco estadounidense, el aumento del tono populista es clave en este análisis. “El populismo está ganando terreno como parte del enfoque en la asequibilidad a medida que se acercan las elecciones intermedias”, señaló, y agregó que las empresas que ofrezcan herramientas de crédito más accesibles o servicios orientados a pymes podrían salir fortalecidas.