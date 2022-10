Dónde está el techo del S&P Merval y qué nos dice hoy el Riesgo País

Performance ADRs de YPF, EDN y TGS desde 07/2022

image.png

Fuente: Tradingview

Hoy, tras un nuevo retroceso del principal índice bursátil argentino, nos encontramos en 470 puntos. En estos niveles es cuando suele resurgir la consulta de ¿estamos baratos? ¿Continuará la suba? La realidad es que en muchos casos las empresas argentinas que operan en el país muestran ratios de valuación tentadores, pero para convalidar el “estamos baratos”, en algún momento deberíamos dejar de serlo. De lo contrario, ese es nuestro valor. Sabemos que la renta variable argentina tiene drivers de riesgo que impactan fuertemente en su valuación. La incertidumbre política y económica constante es uno de esos factores que hacen que nuestras empresas coticen en precios tan bajos. Con lo cual, para responder la pregunta de si es momento de comprar, podemos tomarlo contra nuestras valuaciones usuales. Con este propósito, nos adentramos en las valuaciones del Merval a lo largo del tiempo, en busca de una referencia de valores.

Al llevar a cabo la tarea, vemos una fuerte correlación entre el riesgo país y el Merval. Si bien al contemplar la historia completa del índice vemos que un bajo nivel del primero no garantiza un nivel elevado del segundo, lo que sí observamos es que un riesgo país por encima de los 1.000 puntos prácticamente asegura un techo para el Merval. Ello se puede notar rápidamente en el gráfico presentado, donde se correlacionan las valuaciones de ambos índices desde las Paso 2019, momento tras el cual el mercado comenzó a descontar la vuelta del kirchnerismo al poder de la mano de Alberto Fernández.

Correlación del S&P Merval y el Riesgo País desde las Paso 2019

image.png

Fuente: Portfolio Personal Inversiones (PPI)

Entre los 1.000 puntos y los 2.500 de riesgo país, la probabilidad de tener un valor del Merval por encima de los 470 puntos actuales, son bajas. De hecho, desde el 12 de agosto de 2019 a hoy, período durante el cual el riesgo país se mantuvo por encima de los 1.100 puntos, el Merval estuvo 98 días por encima de los 470 puntos en un total de 781 jornadas. En otras palabras, solo un 12,55% de los días estuvo en o por encima de dicho nivel. Ahora sí, por encima de los 2.700 puntos de riesgo país, nivel en el que nos hallamos actualmente, únicamente estuvo los últimos dos días en los 470 puntos, con lo que la probabilidad de que sigamos viendo un ascenso se reduce considerablemente.

En definitiva, no esperaríamos que retome su ascenso a no ser que el Gobierno de señales que ayuden a disminuir los temores asociados a invertir en Argentina. Por lo pronto, los cambios de reglas de último momento, como el que impactó a los sojeros con la imposibilidad de comprar dólares financieros para aquellos que hayan liquidado sus cosechas al dólar “soja”, no cooperan con la percepción de los inversores. Quizás sea un cambio de cara a 2023, lo que ayude a recuperar la confianza e impulsar las cotizaciones de nuestros papeles. Por lo menos, así fue en 2015 con llegada de Mauricio Macri. El trade que comenzó en 2013 con la expectativa de un cambio de gobierno fue suficiente para disparar un alza del S&P Merval, que pasó de los 371 puntos a los 1.800 puntos en el transcurso de dos años y medio.

Aunque este paralelismo entusiasma y daría la pauta de que puede ser momento de comprar, hay que considerar que la situación no es la misma que la observada 9 años atrás. Por un lado, la volatilidad de los mercados y la fuerte caída en los principales índices de equity mundiales llevaron a una marcada aversión al riesgo y consecuente migración a activos más estables. Argentina definitivamente no ingresa en dicha categoría. Por otro lado, las subas de tasas a nivel global han impactado la cotización de los activos financieros y han retirado liquidez del mercado, por lo que la selectividad es mayor que en 2013.

En ese sentido, Argentina debería competir con otras alternativas de inversión que también ofrecen retornos interesantes, por lo que la propuesta debe ser mucho más robusta. Además, la decepcionante experiencia vivida en 2016-2019 produjo que los inversores sean cautelosos a la hora de invertir en el país. Por último, los sucesos de las últimas semanas denotan una oposición fracturada y la intención del oficialismo de eliminar las PASO atenta contra la unidad. Esto denota que todavía falta mucho para las elecciones y el escenario político se mantiene incierto. En definitiva, el trade electoral tampoco será driver por el momento para volver a ver al S&P Merval despegar.

Analista de PPI.