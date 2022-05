Sustentabilidad y tecnología: aspectos clave de la innovación

No importa cuántas veces me hice estas preguntas en diferentes circunstancias, la respuesta siempre es la misma “para generar un impacto positivo en la sociedad”. Ya sea desde el punto de vista de la productividad, de la agilidad, de la toma de decisiones informadas y, sobre todo, cuando pensamos desde una mirada sustentable. Es en este último punto que me quiero detener.