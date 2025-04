Trabajo en negro, la enfermedad del siglo XXI: ningún gobierno lo frenó, ¿y si la cura es la inteligencia artificial?

Un análisis sobre el mercado laboral argentino, tras décadas de promesas vacías, políticas parches y reformas que no sirvieron para nada. El saldo, una enfermedad crónica: millones de trabajadores en negro y un desempleo que no baja ni con la virgen de Luján. En medio de esa inercia política aparece un actor inesperado, frío, veloz y preciso: la inteligencia artificial. ¿Puede la tecnología hacer lo que la política nunca se animó?

Obviamente que la respuesta a la pregunta a la introducción es un sí, rotundo, pero otra pregunta le hago al lector: ¿cómo? Hay palabras que duelen más que un golpe, y números que gritan, aunque no tengan voz. La Argentina enfrenta desde hace décadas dos problemáticas laborales persistentes: el desempleo y el trabajo en negro.

En la Argentina, el drama del desempleo y la precariedad laboral se ha convertido en una cicatriz que recorre generaciones. No se trata sólo de estadísticas: son padres que no llegan a fin de mes, jóvenes que sienten que el futuro les cerró la puerta, trabajadores que viven en la cuerda floja del monotributo. Esta nota no es sólo una denuncia: es una invitación a repensar el trabajo, a entender que en la era de la inteligencia artificial, o creamos futuro... o nos deja afuera.