Un solo camino: la educación

De que estamos hablando. La educación ya no es más un bien de consumo o un gasto mas. Hoy nos encontramos con un mercado laboral que requiere desplegar habilidades prácticas que un curso o las mismas universidades hoy no tienen o no te brindan. De esta forma, podemos asegurar el manejo de nuevas herramientas laborales y el logro de experiencias en el campo de la practica laboral. Mi experiencia de 15 años, en el sector privado en el desarrollo de la inversión del capital humano, ya sea desde el emprendedor, empleador, cuentapropista y hasta el dependiente me han dado el conocimiento practico para hoy crear este Programa de la Economía en Educación Laboral.