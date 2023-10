Vista Oil, la joya que no para de brillar

Según las últimas estimaciones, se espera que las ventas se dupliquen y lleguen a la cifra de u$s 2.350M en el año 2026, asumiendo un precio del petróleo de u$s 65 por barril. Esta cifra representa un aumento del 42% en comparación con la meta anterior de u$s 1.650M para el mismo año.

Debido a estas nuevas proyecciones, el mercado lo festejó y las acciones de Vista salieron disparadas:

Vista Oil.png

Vista superó el nivel de los u$s 28 con mucho volumen y marcó un nuevo máximo histórico, tal como nos viene acostumbrando desde 2022. El máximo lo marcó el viernes 29 a la mañana, en u$s 31,83. Pero luego hubo una fuerte toma de ganancias en medio de un día sangriento en los mercados generales, y Vista cayó un 6% desde esos niveles.

Hace tan solo 11 meses había comentado sobre por qué Vista era la mejor acción de Argentina:

Vista Oil2.png

El gráfico habla por sí solo. Vista sigue siendo la mejor acción de Argentina y la empresa continúa mejorando sus resultados. Además, planean invertir u$s 2.500M en Vaca Muerta durante hasta 2026, un 60% extra de lo que preveían inicialmente.

Como si todo eso fuera poco, el petróleo se encuentra en tendencia alcista y hay una situación favorable para que el precio continúe subiendo.

Por un lado, Arabia Saudita y Rusia han optado por reducir la producción de petróleo en 1,3 millones de barriles diarios hasta el final del año, influyendo en la oferta. Y además, la demanda también está siendo impulsada, ya que China y Estados Unidos, los dos principales consumidores, muestran una notable resistencia con datos económicos que superan las expectativas.

Petroleo.png

¿Es buena idea invertir en Vista hoy? Es una pregunta difícil, dado el movimiento explosivo que ha tenido en la última semana y que viene sosteniendo hace años. Para el que está comprado, no hay ningún motivo para vender.

Y para el que aún no invirtió, la decisión va a depender del horizonte de inversión y del apetito por el riesgo. Claramente la relación riesgo/retorno, en estos niveles, no es la misma que la del año pasado.

La realidad marca que Vista es una empresa espectacular, con un management sumamente profesional. Sus balances hablan por sí solos y tienen una gran oportunidad con Vaca Muerta.

Además, sus acciones están en clara tendencia alcista y cada corrección importante fue una gran oportunidad de compra. ¿Esta joya corregirá o seguirá a paso firme?

¿Te interesa saber más sobre estos temas? Quiero invitarte a leer un informe que preparé con los 22 mejores sitios de finanzas e inversiones. Es información que en muchos casos cuesta encontrar. Lo podés descargar en este link: Carta Financiera - acciones.

Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.