Derrumbe histórico de Alphabet en Wall Street: las dudas por la IA que arrastraron al sector tecnológico

La matriz de Google sufrió un desplome histórico de más del 12% tras reportar un flujo de caja negativo de u$s9.070 millones en el tercer trimestre. La aceleración del gasto en infraestructura e IA arrastró las cotizaciones de Intel, Amazon y Nvidia en el Nasdaq.

Las acciones de Alphabet —matriz de Google y de plataformas como YouTube— registraron su mayor caída diaria desde que comenzaron a cotizar en bolsa. El desplome ocurrió el jueves, después de que la compañía reportara resultados trimestrales que decepcionaron al mercado , acompañados por un deterioro en su generación de efectivo ante el fuerte incremento de las inversiones destinadas al desarrollo de IA.

Las acciones de Alphabet se derrumbaron un 12,64% el jueves, marcando su mayor caída diaria desde su debut bursátil en 2004 . Tras el desplome, los títulos de Alphabet cotizaron en u$s283,82, alcanzando su nivel más bajo en siete meses. En la jornada de hoy las acciones continúan la caída, pero más moderada: retroceden 1,7% sus papeles.

“ Alphabet sufrió su primer tropiezo en ingresos y ganancias en casi cuatro años al incumplir las estimaciones del mercado”, señalaron analistas de Monex Casa de Bolsa en un reporte.

El gigante tecnológico reportó un flujo de caja libre negativo de u$s9.070 millones en el tercer trimestre, un resultado que descolocó por completo a Wall Street , donde se preveía un saldo positivo de u$s2.700 millones. Lejos de frenar el gasto, la firma ratificó su agresivo plan de inversiones en infraestructura, manteniendo su proyección de desembolsos entre u$s195.000 y u$s205.000 millones para este año.

Alphabet está ganando miles de millones de dólares vendiendo chips de IA de fabricación propia que antes reservaba para uso interno, pero la creación de inventario para satisfacer la creciente demanda está agotando sus reservas de efectivo , ya que el gigante tecnológico gasta millones en centros de datos.

A diferencia de sus negocios tradicionales de búsqueda y computación en la nube, la venta de chips de inteligencia artificial que compiten directamente con los de NVIDIA exige a Alphabet desembolsar abultadas sumas en hardware mucho antes de que los clientes paguen por el servicio, lo que ejerce una severa presión sobre su flujo de caja.

Las acciones de Alphabet se derrumbaron un 12,64%, marcando su mayor caída diaria desde su debut bursátil en 2004.

Otras empresas siguieron la caída

Alphabet no fue la única en caer: Intel, pese a haber reportado un incremento del 21% en sus ingresos trimestrales, vió retroceder sus acciones un 3,62% en la rueda ordinaria y se derrumbó un 23,04% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre. El desplome se desencadenó luego de que el gigante de los chips presentara un pronóstico de ingresos y beneficios para el cuarto trimestre de 2026 inferior a las expectativas que tenía el mercado.

La ola vendedora se extendió a todo el sector tecnológico en Wall Street: Amazon encabezó las pérdidas tras ceder un 4,25% en la jornada y amplificar el desplome al 7,21% en las operaciones fuera de hora. La presión también se sintió con fuerza en los semiconductores, con bajas en Micron (-4,98%), Broadcom (-1,94%) y Nvidia, que retrocedió en la rueda e intensificó la caída en el after hours.