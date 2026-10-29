Wall Street adelanta fuertes caídas en el sector tecnológico tras los malos resultados de Google

Los futuros de las acciones estadounidenses cayeron, arrastrados por una caída de Google, después de que unos resultados decepcionantes revivieron las preocupaciones de los inversores de que está perdiendo terreno a pesar del gasto masivo en IA.

Los futuros de los principales índices de Wall Street caen hasta 1% este jueves, ya que los resultados de Alphabet — casa matriz de Google — reavivaron la preocupación por el aumento vertiginoso de los costes de la inteligencia artificial , mientras que los inversores esperaban un dato clave sobre la inflación un día después de que la Reserva Federal (Fed) dejara los tipos de interés sin cambios .

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En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 cae 0,27% en el "premarket" , mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,02%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,15% a la baja.

Las acciones de Alphabet cayeron un 10,4% en las operaciones de "premarket" , lo que puso a la matriz de Google en camino de perder más de u$s400.000 millones en valor de mercado si las pérdidas se mantienen, después de informar resultados decepcionantes en publicidad de búsqueda y un aumento en la quema de efectivo a medida que se aceleraba el gasto relacionado con la IA.

Microsoft , sin embargo, subió un 2,1% después de que la compañía lograra un gran flujo de caja y pronosticara un fuerte crecimiento de la nube, ofreciendo nueva evidencia de que sus fuertes apuestas en IA estaban dando sus frutos incluso cuando aumentan las preocupaciones sobre el gasto excesivo de las grandes tecnologías.

Sin embargo, el entusiasmo de los inversores por el comercio de IA se ha visto atenuado este mes por la preocupación de que el gasto impulsado por la deuda sea más difícil de justificar a medida que aumenten los costos de endeudamiento.

Mientras tanto, la Fed mantuvo las tasas de interés estables el miércoles, como se esperaba, y optó por retrasar cualquier cambio hasta después de las elecciones legislativas en EEUU, mientras espera más datos sobre la inflación.

De hecho, el informe de gastos de consumo personal de septiembre, el indicador de inflación preferido de la Fed, se publicará más tarde esta mañana, junto con la lectura del PBI del tercer trimestre.

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Las claves en el resto de los mercados

Los acciones europeas repuntaron el jueves mientras los operadores esperaban la próxima decisión del Banco Central Europeo (BCE). El Euro Stoxx sube 0,08%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,73% y el CAC francés acompaña con 0,70%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,28%.

Mientras tanto, los rendimientos de los mercados de bonos gubernamentales del euro y de la zona euro estaban cayendo ligeramente, ya que los precios del petróleo y el gas natural cayeron antes de lo que se espera sea una pausa en el ciclo de subidas de tipos del BCE.

El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — cae 0,5% hasta u$s110,50 el barril.

También hubo noticias de última hora de que la presidenta del BCE, Christine Lagarde, había confirmado, después de meses de especulaciones, que dimitiría anticipadamente y dejaría su cargo en febrero.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong cayó 0,59%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocede 0,82%. Mientras, el Kospi surcoreano corrigió 1,24% y el Nikkei 225 japonés aumentó 1%.