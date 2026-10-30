El tumulto tecnológico sacude a Wall Street

Amazon, Google, Meta y Microsoft prevén desembolsar más de u$s720.000 millones este año para impulsar sus desarrollos tecnológicos. La magnitud de las inversiones y las dudas sobre su rentabilidad golpearon las acciones de las principales compañías del sector.

Las grandes tecnológicas enfrentan la presión de los mercados por el volumen de recursos destinados a centros de datos y proyectos de inteligencia artificial.

Los inversores están cada vez más nerviosos por las enormes facturas de gastos que acumulan los gigantes tecnológicos para financiar sus apuestas por la inteligencia artificial.

Hola, soy Andrew. ¿Está llegando a su fin la luna de miel del gasto de las grandes tecnológicas? Los inversores están rechazando los enormes desembolsos de capital que realizan compañías como Amazon y Google, lo que hace caer sus acciones. Sin embargo, es poco probable que este gasto se detenga pronto, por lo que la pregunta que definirá el escenario es cuándo las grandes tecnológicas podrán mostrar ganancias derivadas de estos enormes desembolsos.

Además: El robo de u$s6.300 millones a Binance es extraordinario: el mayor atraco de criptomonedas de la historia. Seamos honestos: es poco probable que sea el último y tampoco seguirá siendo el más grande. Esto plantea la pregunta: ¿el riesgo de las criptomonedas realmente vale la pena frente a sus beneficios? Como referencia, uno de los mayores robos bancarios de todos los tiempos tuvo como objetivo, en 2016, la cuenta oficial del Gobierno de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York, por unos u$s1.000 millones. En aquel entonces, los ladrones se llevaron mucho menos.

Los gigantes de la inteligencia artificial atravesaron una temporada de resultados complicada y Wall Street se prepara para más pérdidas.

Los futuros del Nasdaq Composite anticipan otra fuerte liquidación este viernes, que pondría fin a una decepcionante serie de resultados de los hiperescaladores. En los últimos días, Amazon, Google, Meta y Microsoft dijeron que esperan invertir más de u$s720.000 millones este año en centros de datos y otros equipos para impulsar sus proyectos de inteligencia artificial.

Los inversores les están haciendo pagar ese gasto, lo que demuestra que ni siquiera las compañías muy rentables reciben ya un trato indulgente cuando se trata de desembolsos.

Consideremos estas cifras:

El jueves, los inversores eliminaron casi u$s500.000 millones de la capitalización bursátil de Alphabet, la empresa matriz de Google. Fue la mayor caída de un día en la historia del gigante tecnológico.

Las acciones de Amazon caen casi un 7% en las operaciones previas a la apertura del mercado, lo que sugiere una pérdida de más de u$s180.000 millones en su capitalización bursátil. La compañía informó ventas poco destacadas (especialmente en su negocio de servicios en la nube Amazon Web Services, de alto margen) y un fuerte aumento de los gastos de capital.

Las acciones de Meta también caen en las operaciones previas a la apertura del mercado, después de haber perdido casi un 8% desde que la compañía presentó sus resultados la semana pasada y anunció nuevas y enormes inversiones en inteligencia artificial.

Microsoft superó a sus rivales el jueves —sus acciones registran una leve caída en las operaciones previas a la apertura del mercado— tras informar el miércoles ventas y ganancias superiores a las previstas y mantener a raya el gasto.

La caída de los hiperescaladores está arrastrando al mercado en general y sembrando dudas sobre la sostenibilidad del auge de la inteligencia artificial. "Esto no es lo que esperaban los optimistas", dijo el jueves a Bloomberg Television Brent Hill, analista de Jefferies, después de que Amazon informara resultados del tercer trimestre inferiores a las expectativas de los analistas.

¿Podría frenarse la ola de endeudamiento para financiar la inteligencia artificial? Elon Musk cree que sí, pero algunos inversores encuentran motivos para el optimismo en los mercados de crédito. "Hay una huida hacia la calidad", dijo Billy Libby, cofundador y director ejecutivo de la firma de inversión Upper90, a Niko Gallogly. "Las grandes deberían hacerse más grandes a medida que los inversores respaldan a las empresas de inteligencia artificial con una trayectoria comprobada".

Una serie de anuncios de financiamiento de esta semana ilustra esa tendencia:

SpaceX cerró un financiamiento de deuda por u$s40.000 millones para comprar GPU, los potentes chips de inteligencia artificial de Nvidia.

Wall Street ayudó a organizar una compra de chips por u$s63.000 millones para Anthropic, respaldada por Broadcom. (Más información sobre las finanzas de Anthropic a continuación).

Meta anunció planes para recaudar hasta u$s97.500 millones mediante la emisión de acciones para impulsar sus proyectos de inteligencia artificial.

Y el jueves Microsoft anunció que recaudaría u$s25.000 millones mediante deuda para financiar sus gastos de capital.

Presten atención a las tasas de interés. Mientras las acciones tecnológicas se desplomaban el jueves, los bonos del Gobierno subían. El giro hacia los llamados activos refugio ayudó a llevar el rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años al 4,91%, su nivel más bajo en seis semanas.

Es una buena noticia para los prestatarios.

ESTO ES LO QUE ESTÁ PASANDO

El Banco de Japón se suma al grupo de los que mantienen las tasas. El banco central de Japón mantuvo las tasas sin cambios esta mañana —después de que la Reserva Federal y el Banco Central Europeo hicieran lo mismo esta semana— y señaló que la tasa de inflación del país había alcanzado por primera vez desde 2013 su objetivo del 2%. Los inversores esperan que los tres bancos centrales suban las tasas de referencia de los préstamos en sus próximas reuniones. En otro ámbito, la competencia para reemplazar a Christine Lagarde, la presidenta saliente del BCE, comenzó en serio, con Pablo Hernández de Cos, de España, y Klaas Knot, de los Países Bajos, considerados los principales candidatos.

Intel se desploma. Las acciones del fabricante de chips cayeron casi un 25% en las operaciones previas a la apertura del mercado después de que la compañía dijera que las ventas de los últimos tres meses del año quedarían por debajo de las expectativas de Wall Street. La compañía, cuyos principales inversores incluyen al Gobierno de Estados Unidos y a Nvidia, enfrenta una débil demanda de sus procesadores para computadoras personales, además de problemas en la cadena de suministro que redujeron su producción de chips altamente rentables utilizados en centros de datos de inteligencia artificial.

Bayer cambia el rumbo en sus batallas judiciales. El gigante farmacéutico alemán ganó un juicio en Misuri por las acusaciones de que Roundup, el herbicida que adquirió cuando compró Monsanto en 2018, causó cáncer. El fallo fue el primero desde que la Corte Suprema dictaminó en junio que los demandantes no podían argumentar que Roundup no había advertido a los usuarios sobre los riesgos de cáncer. Bayer busca llegar a un acuerdo por un total de unos 65.000 casos relacionados con Roundup por u$s7.250 millones, para poner fin a años de litigios.

Un análisis más profundo de las finanzas de Anthropic

Wall Street tuvo esta semana su primera mirada oficial a las finanzas de Anthropic, cuando el gigante de la inteligencia artificial presentó la documentación S-1 para una oferta pública, que podría concretarse tan pronto como el próximo mes.

Pero, si bien la compañía informó ingresos impresionantes por u$s16.300 millones durante la primera mitad del año, no compartió cifras auditadas de su trimestre más reciente. Eso dejó interrogantes sobre el potencial de crecimiento de la startup.

Para obtener más información sobre las finanzas de Anthropic, DealBook habló con inversores y otras personas familiarizadas con el desempeño reciente de la compañía y analizó las cifras. Eso reveló algunas noticias alentadoras para Anthropic y también algunos motivos de cautela, informan Sri Muppidi, Lauren Hirsch y Niko Gallogly.

Lo que sabemos sobre el crecimiento de los ingresos de Anthropic: antes de presentar su prospecto, Anthropic compartió cifras financieras preliminares del tercer trimestre durante una jornada privada para inversores en su sede de San Francisco, a principios de este mes.

Anthropic generó u$s16.800 millones en ingresos en el tercer trimestre, informó anteriormente The Times. Esto representó un aumento del 45% respecto del trimestre anterior, pero fue más lento que el salto del 144% en los ingresos entre el primer y el segundo trimestre. Esa trayectoria decepcionó a algunos inversores.

Pero hay más para considerar: Anthropic ordenó sus libros contables para dejar de reconocer algunos ingresos provenientes de clientes que no cumplían con su política de uso. Esto incluye los casos en que los clientes utilizan su inteligencia artificial para copiar sus modelos, en un proceso conocido como destilación, dijeron a DealBook dos personas familiarizadas con el asunto.

La destilación se convirtió este año en un tema candente cuando los competidores chinos de modelos de pesos abiertos comenzaron a reducir la brecha con la superioridad técnica de Anthropic. En el verano, Anthropic acusó al gigante tecnológico chino Alibaba de entrenar sus propios modelos mediante el acceso a Anthropic a través de decenas de miles de cuentas no autorizadas.

Controlar el problema tiene consecuencias a corto plazo. Por cada dólar que gastó en potencia informática e infraestructura, o capacidad de cómputo, en el segundo trimestre, Anthropic generó u$s2,08 de ingresos, según informó la compañía en su presentación pública. Esa métrica, a la que Anthropic denomina «eficiencia de cómputo», fue más de cinco veces superior a la del año anterior.

Anthropic informó a los inversores que esa métrica, seguida de cerca, cayó a u$s1,70 por cada dólar de capacidad de cómputo en el tercer trimestre, dijeron a DealBook tres personas familiarizadas con el asunto.

Esto implica que la compañía gastó casi u$s10.000 millones en capacidad de cómputo, según el análisis de las cifras realizado por DealBook.

Ha surgido una imagen más clara de la demanda de los clientes. Los inversores y los banqueros esperan que los ingresos totales de Anthropic sigan creciendo en el cuarto trimestre, lo que debería mejorar el rendimiento de la capacidad de cómputo.

Y luego está su base de ingresos. Los analistas expresaron su preocupación por la dependencia de Anthropic de un grupo reducido de clientes: apenas cinco representan el 25% de sus ingresos, según la documentación presentada para su salida a bolsa.

Se espera que las cifras del tercer trimestre muestren que sus principales clientes representan una proporción decreciente de una base de ingresos en crecimiento, dijeron a DealBook dos personas familiarizadas con las cifras.

Anthropic es el mayor cliente de SpaceX y representó el 34,5% de los ingresos del último trimestre de la compañía aeroespacial y de inteligencia artificial de Elon Musk, informa Bloomberg, citando una fuente anónima. Anthropic paga por la capacidad de cómputo de un centro de datos de SpaceX.

Una de las estrellas bursátiles de este año es The Cheesecake Factory. Las acciones de la cadena de restaurantes, conocida por sus extravagantes elementos de diseño, como columnas egipcias y paredes pintadas con efectos decorativos, subieron un 124% en 2026, mientras que sus ingresos trimestrales superaron por primera vez los u$s1.000 millones.

El expresidente Barack Obama puede haber puesto a la compañía en el mapa político. El fin de semana pasado, durante la campaña, bromeó con que el rediseño de la Casa Blanca realizado por el presidente Trump la había dejado "como si Saddam Hussein hubiera abierto un Cheesecake Factory". El secretario del Tesoro, Scott Bessent, exadministrador de un fondo de cobertura con un patrimonio neto estimado en unos u$s600 millones, mantuvo la disputa. Comió en la cadena y criticó a Obama por sus comentarios.

Dejando de lado la política, The Wall Street Journal entrevistó a Rick McCormack, el histórico diseñador de interiores de la compañía, sobre la estética llamativa de The Cheesecake Factory.

El atraco cripto

Un presunto grupo de hackers norcoreanos llevó a cabo lo que se considera el mayor robo de criptomonedas de la historia, lo que provocó preocupación entre la comunidad inversora.

Bitcoin cayó a u$s77.200 esta mañana en una jornada de operaciones volátil, después de que Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo, informara de una brecha de seguridad en la que los atacantes se llevaron más de u$s6.000 millones en monedas digitales.

¿Qué ocurrió? Binance sigue investigando, pero dijo que sus conclusiones preliminares apuntan a un ataque informático contra la computadora portátil comprometida de un desarrollador. Eso "permitió que un atacante obtuviera acceso a un contenedor de servicios y enviara transacciones de retiro no autorizadas", dijo la compañía en las redes sociales.

TRM Labs, una firma de investigación sobre criptomonedas, dijo que detrás del atraco estaba "la unidad de hackers de élite de Corea del Norte".

Binance y otros intentan minimizar los daños. Un portavoz de Binance dijo a The Times que se congelaron unos u$s3.000 millones en activos digitales robados gracias a un esfuerzo coordinado con otras compañías de criptomonedas.

En una publicación en redes sociales, Changpeng Zhao, fundador de Binance que recibió un indulto del presidente Trump, agradeció a Tether y Circle por su ayuda en el esfuerzo de recuperación.

La compañía dijo que cubriría todas las pérdidas.

Pero el daño podría extenderse. Las redes delictivas ya habían atacado exchanges de criptomonedas, incluido Binance. Este mes, Europol advirtió que los grupos de hackers podrían utilizar tecnologías cada vez más sofisticadas para llevar a cabo robos mayores. Las billeteras de criptomonedas, agregó la organización, son especialmente vulnerables.

La ola de intrusiones digitales no enfrió el entusiasmo de los inversores por las criptomonedas, pero la seguridad sigue siendo una gran preocupación. Un robo de u$s388 millones en el exchange Bitget el mes pasado llevó a los clientes a retirar todavía más dinero que esa cantidad en los días siguientes, informó Bloomberg.

Por ahora, eso no será posible en Binance, ya que el exchange suspendió temporalmente todos los depósitos y retiros, así como las operaciones en su sistema, según informó la compañía.

Algunos en la industria de las criptomonedas parecieron respaldar la decisión de Binance de cerrar sus operaciones mientras investiga. Pero Elon Musk respondió en X a la noticia con el emoji de una cara haciendo una mueca.

"Elon, te tengo mucho respeto, pero no es un buen momento para burlarte", respondió Zhao, conocido como CZ. "Por favor, dejá de hacerlo".

LECTURA RÁPIDA

Negocios

Thrive Holdings, una derivación de la firma de capital de riesgo Thrive Capital, de Josh Kushner, acordó adquirir ADT, la compañía de seguridad para el hogar, por u$s7.600 millones en efectivo. (WSJ)

Stanley Druckenmiller, el multimillonario administrador de fondos de cobertura, invirtió en tradeXYZ, un exchange de criptomonedas que planea ofrecer a los inversores estadounidenses acceso a contratos perpetuos, o «perps», derivados altamente apalancados que fueron calificados como «el producto más peligroso de las criptomonedas». (FT)

Política, políticas públicas y regulación

Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, amenazó con bloquear los barcos que transporten diésel ruso para impedir que realicen entregas en el estado. (FT)

«Los cuatro académicos que idearon el impuesto a los multimillonarios de California». (WSJ)

Lo mejor del resto

"No cabe duda: el esqueleto gigante se convirtió en un elemento fijo del Halloween estadounidense". (AP)

Patrick Stewart, el actor británico de Shakespeare que alcanzó la fama como el capitán Jean-Luc Picard en "Star Trek: La nueva generación" y como el profesor X en "X-Men", murió a los 86 años.

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