Luis Caputo contradijo a la UIA: "La mayoría de empresarios creen que tiene que haber un cambio de modelo por más que sea difícil" Por Erika Cabrera + Agregar ámbito en









El ministro de Economía le respondió al vicepresidente de UIA, quien lo criticó por no entender la lógica de la actividad y lo tildara de "trader".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que "la mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio de modelo más allá de que sea difícil". La mención llegó en respuesta al vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, quien lo había criticado por no entender la lógica de la actividad y lo tildara de "trader"

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En la previa del Día de la Industria, Moretti señaló: "Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno".

"Al contrario de lo que dijo esta persona, con el equipo económico tenemos reuniones con diferentes sectores de la industria y debo decir que la reacción de la mayoría de los empresarios no es lo que dijo esta persona. La mayoría de los empresarios entiende que tiene que haber un cambio, que es difícil para algunos, que implica que hay que reconvertirse e invertir, algo que no estaban acostumbrados a hacer", comenzó Toto en su nueva disputa con la UIA.

En ese sentido, Caputo agregó: "Es lo contrario de lo que se dice: cuando se quiere tildar de financiero a este modelo, les digo que es el modelo anterior. Antes, el gerente financiero de cualquier empresa era el más importante".

El ministro de Economía llegó al Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, donde se celebró el evento "Vientos de Cambio" de la Fundación Libertad y Progreso, junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza.

Durante la presentación, Caputo no perdió la oportunidad para criticar al Gobierno anterior y afirmó que en una provincia -sin decir cual- el presidente de uno de los bancos más importantes le dijo al gobernador que "les daba vergüenza lo que habían ganado en 2023 con las Leliqs (Letras de Liquidez del Tesoro)". "Fueron récord de ganancias para los bancos y supuestamente eran para pagarles a los jubilados", enfatizó. "Cuando vemos los resultados de ese modelo, vemos que la industria en esos 11 años lejos de fortalecerse, cayó casi 10 puntos", subrayó contra la falta de apoyo de la Unión Industrial. "El cuestionamiento del cambio de modelo, lo entiendo. Entiendo las frustraciones que todo cambio genera y que cada uno defiende sus intereses. A mi como ministro de Economía me toca defender los intereses de los 47 millones de argentinos", concluyó sobre su mirada y contrario a lo que señaló el empresario fabril.