Tras su paso por el G20, Luis Caputo aseguró que ni EEUU, ni el FMI están preocupados por la economía argentina

El ministro de Economía destacó su encuentro con Scott Bessent y afirmó que el Gobierno cumplirá las metas fiscales acordadas con el organismo.

Luis Caputo participó de la cumbre del G20 en Asheville y mantuvo reuniones con autoridades estadounidenses y del FMI.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que ni la administración de Donald Trump ni el Fondo Monetario Internacional (FMI) tienen preocupaciones por la marcha de la economía argentina , luego de participar de la cumbre del G20 y mantener reuniones con funcionarios estadounidenses y autoridades del organismo.

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“ Realmente ellos no tienen ninguna preocupación. En Estados Unidos son mucho más optimistas, desde el Tesoro y el Fondo ”, afirmó Caputo. El funcionario también sostuvo que el Gobierno cumplirá “sin problemas” las metas previstas en el acuerdo con el FMI .

Durante una entrevista con LA NACION, Caputo calificó como “ buenísima ” la reunión que mantuvo con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Según explicó, ambos ya habían conversado durante la cena del G20 y luego mantuvieron un encuentro a solas en el que analizaron distintos aspectos de la situación internacional.

El ministro señaló que aprovechó esa reunión para consultar a Bessent sobre cuestiones geopolíticas y el impacto del conflicto en Medio Oriente . En ese contexto, destacó el papel de Estados Unidos frente a los shocks externos y remarcó que la Argentina atraviesa actualmente una situación diferente a la de otros períodos.

Scott Bessent elogió el rumbo económico argentino y destacó el papel de Milei en los cambios registrados en la región.

“ Estados Unidos es parte central de la solución para este shock externo ”, sostuvo Caputo, quien destacó que, pese a las tensiones internacionales y las altas tasas de interés, la economía argentina continúa creciendo, los mercados permanecen tranquilos, el Banco Central compra dólares y la inflación continúa descendiendo.

Consultado específicamente sobre si la administración Trump tiene alguna preocupación por la evolución argentina, su respuesta fue contundente: “No, créeme que nada”.

Qué dijo sobre el FMI y las metas fiscales

El ministro también negó que el FMI tenga inquietudes respecto de la economía argentina. Según relató, durante la cumbre mantuvo conversaciones con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, y con su director general adjunto, Dan Katz.

“No. Tampoco el FMI. Estuvimos hablando mucho con Georgieva y con Dan Katz. De hecho, como vieron, siempre nos ponen como ejemplos”, afirmó. Caputo agregó que tampoco recibió consultas por el aumento de los créditos en mora registrado durante julio.

Ante la pregunta sobre si el organismo podría tener reparos de cara a la próxima revisión del acuerdo, volvió a responder que no. También aseguró que la recaudación comenzó a recuperarse durante los últimos dos meses y descartó dificultades para alcanzar el objetivo de superávit fiscal.

“Vamos a estar cumpliendo las metas sin problemas”, afirmó. Además, explicó que las ventas de activos no están contempladas dentro de la meta y que, si se las incorporara, el Gobierno estaría “sobrecumpliendo cómodamente” el objetivo fiscal.

Caputo sostuvo que, para las autoridades del FMI, la deuda continúa bajando, la inflación sigue descendiendo y la actividad económica se está recuperando. En esa línea, consideró que la Argentina se convirtió en un caso de referencia a nivel internacional.

El respaldo de EEUU a Milei

Otro de los temas abordados fue la posibilidad de que las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, modifiquen el respaldo de la administración Trump al Gobierno de Javier Milei.

Caputo descartó ese escenario y afirmó: “El compromiso que tienen con nosotros es muy alto”. Según explicó, las autoridades estadounidenses consideran a la Argentina un aliado y mantienen un fuerte respaldo político al Presidente.

“Ellos tienen un compromiso ideológico y ven en la Argentina un aliado, y mientras estén ellos, no creo que nada cambie”, señaló el ministro.

También destacó los elogios de Bessent hacia Milei y aseguró que el secretario del Tesoro estadounidense considera al Presidente argentino “el gran promotor y el gran generador de este cambio en la región”.

Caputo resaltó el lugar de Argentina en el G20

Caputo calificó la cumbre como “tal vez el mejor G20” al que asistió y destacó que fue convocado como orador principal en la sesión sobre crecimiento, donde expuso sobre el programa económico argentino.

El ministro aseguró que la Argentina es un “leading case” a nivel internacional y sostuvo que las medidas implementadas están sentando las bases para un crecimiento de largo plazo.

Noticia en desarrollo.-