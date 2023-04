PBA: Juntos avanza sobre IOMA y abre conflicto con el kirchnerismo

El presidente del HCD, Segundo Cernadas (PRO), desempató una elección que había quedado empatada en 12 debido. El hecho trajo aparejado una consecuencia política hacia adentro del distrito. Sucede que los tres concejales de Zamora dieron el quorum necesario para llevar adelante la votación y el Frente Renovador (con ediles) no pudo detener la maniobra.

Acusaciones

“Axel Kicillof ya no le va a seguir metiendo la mano en el bolsillo a los trabajadores municipales. Cualquier obra social del sistema le descuenta un 3% al trabajador y IOMA les saca casi el 5% a cambio de prestaciones que no existen o son muy malas. No hay prestadores en Tigre y si un afiliado viaja a otra provincia es una odisea”, aseguró Cernadas.