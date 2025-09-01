A tres años del atentado, el peronismo realizará una caravana al domicilio Cristina Kirchner

El justicialismo se concentrará en la sede del PJ de CABA, en San José 181. Luego se trasladarán hacia el departamento de la exmandataria, en San José 1.111.

El peronismo se moviliza al cumplirse un nuevo año del intento de ataque a la expresidenta.

A tres años del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner , el peronismo convocó a una caravana desde la sede Partido Justicialista de CABA hasta el domicilio de la expresidenta. La jornada comenzará a las 18.

Bajo la consigna "Cristina. Ni muerta ni presa. Libre e inocente" , la movilización iniciará en San José 181 y estará encabezada por los dirigentes del partido, entre ellos su titular, Mariano Recalde , junto a los candidatos a diputados de Fuerza Patria, Itaí Hagman, Raquel Olmos y Lucía Cámpora.

En paralelo, en el Instituto Patria se llevará a cabo la charla titulada "La bala que no salió, el fallo que sí saldrá" , en referencia al título de una nota periodística posterior al atentado que hacía referencia al intento de atentado y a la resolución judicial de la causa Vialidad. Participarán Juan Martín Mena, ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, la exministra de Cultura Teresa Parodi, el dirigente Carlos Zannini y la periodista Irina Hauser.

Luego, se realizará la presentación del libro Objetivo Cristina en el que expondrán Juan Manuel Ubeira, abogado de Cristina, y el diputado nacional Eduardo Valdés.

Una vez concluida la charla, se trasladarán a la sede del PJ de CABA, en San José 181, desde donde iniciará la peregrinación hacia el domicilio de Cristina, en la calle San José 1111 para expresarle su apoyo. En el el departamento de la zona de Constitución, la exmandataria transita su arresto domiciliario.

La jornada se llevará a cabo en el marco de los tres años del intento de magnicidio que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte llevaron a cabo el 1 de septiembre del 2022.

En el debate oral que se lleva adelante en el marco del juicio por el intento de magnicidio, el Ministerio Público, a través de la fiscal Gabriela Baigún, expuso sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal 6: pidió 15 años para Fernando Sabag Montiel y 14 para Brenda Uliarte.