Atentado a Cristina Kirchner: dudas sobre el celular de Sabag Montiel, quien seguirá en prisión preventiva

Rinaldi, quien había sido convocado al lugar para controlar el operativo de seguridad a modo de rutina, fue quien se acercó a la montonera que se había producido cuando los militantes redujeron a Montiel. Relató que en un primer momento pensó que era un simple incidente, hasta que escuchó una advertencia que lo puso en alerta. “Tiene un arma!”, contó que le gritaron los jóvenes que lo habían atrapado. Relató que en ese momento él apartó a Sabag Montiel “para preservarlo”, advirtió que estaba herido y le decía que era un militante que apoyaba a Cristina. Según recordó, lo palpó y no encontró ningún arma, hasta que le señalaron que la Bersa calibre 22 estaba en el suelo y resguardada también por otro militante.

El relato de los hechos de todos los efectivos coincidió, salvo por un detalle que la defensa del imputado y la propia fiscalía buscaron saldar. Uno de los policías había declarado en la instrucción que una vez reducido Sabag, en un gazebo que habían colocado en ese momento como parte del operativo, habían intentado prender el teléfono celular del “masculino”, que uno de sus colegas lo había “manipulado” con ese fin, pero no lo habían logrado.

La defensa observó que el testigo no había sido claro al declarar en esta oportunidad sobre este punto. Luego de una controversia saldada por el tribunal, el policía ratificó sus dichos. Es decir, no se observaron fisuras sobre el accionar de aquellos primeros minutos post ataque y todos señalaron que el teléfono estaba sin batería. Todos coincidieron, también, en que el acusado no tenía el DNI físico, sino que lo tenía en la aplicación Mi Argentina, pero que no pudieron acceder al documento, precisamente porque “la pantalla estaba completamente negra”, ya que no tenía más batería.

Se trata del aparato que misteriosamente apareció reseteado de fábrica cuando se llevó a cabo la apertura del mismo en el despacho de la jueza María Eugenia Capuchetti, junto al fiscal Carlos Rívolo.

La ruptura de la cadena de custodia del teléfono que era la prueba clave de la causa es parte de otra investigación en la que aún no se dilucidó quién o quienes lo manipularon para borrar el contenido.

Los testigos contaron, además, cómo la policía científica hizo los primeros trabajos sobre Sabag Montiel. Toma de muestras de sus manos, control de temperatura, etc. Las preguntas sobre aquellas maniobras estuvieron acompañadas durante la audiencia con la exhibición de imágenes de Sabag Montiel en la carpa mencionada, semi desnudo y esposado, al momento de su detención.