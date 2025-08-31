SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

31 de agosto 2025 - 20:09

Con mensaje de campaña, Máximo Kirchner difundió una foto inédita de Cristina Kirchner junto al Indio Solari

El diputado publicó en Instagram una imagen nunca antes vista de su madre y el músico a tres años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta.

Cristina Kirchner junto al Indio y Viru Solari.

Cristina Kirchner junto al Indio y Viru Solari.

La foto que compartió Máximo Kirchner de Cristina con el Indio Solari

Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió Máximo en una publicación de Instagram, junto a la foto en la que también aparece Viru Solari.

Además de la imagen, hasta el momento inédita, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.

Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, indicó sobre Solari.

En su publicación, Máximo llamó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.

