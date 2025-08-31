El diputado Máximo Kirchner difundió este domingo una foto inédita de su madre, la expresidenta Cristina Kirchner, y el Indio Solari, a horas de cumplirse tres años del intento de magnicidio, y acompañó la postal con un mensaje de cara a las elecciones del próximo domingo.
Con mensaje de campaña, Máximo Kirchner difundió una foto inédita de Cristina Kirchner junto al Indio Solari
El diputado publicó en Instagram una imagen nunca antes vista de su madre y el músico a tres años del intento de magnicidio que sufrió la expresidenta.
La foto que compartió Máximo Kirchner de Cristina con el Indio Solari
“Les comparto un momento de un buen encuentro. A horas de cumplirse 3 años del atentado contra CFK y una única certeza: las imágenes que todas y todos vimos”, escribió Máximo en una publicación de Instagram, junto a la foto en la que también aparece Viru Solari.
Además de la imagen, hasta el momento inédita, el diputado hizo un llamado a votar en las próximas elecciones, junto a un repaso de lo que fue el atentado.
“Nunca dejo de pensar por qué aquella advertencia de Carlos no provino de dirigentes o fuerzas de seguridad, sino de alguien que, más allá de su opinión formada, proviene del mundo de la creatividad y el arte”, indicó sobre Solari.
En su publicación, Máximo llamó a “votar a conciencia como si ella estuviera en la lista", y concluyó: “Todos y todas a expresarse en las urnas. Esa es su instrucción”.
