Cristina Kirchner habló de las coimas y apuntó contra Federico Sturzenegger por el fentanilo: "La desregulación también puede matar"







Además, la expresidenta apuntó contra Javier Milei, su hermana Karina y el círculo libertario por el escándalo de coimas en la ANDIS.

Cristina Kirchner acusó a Federico Sturzenegger de ser el responsable de las muertes por fentanilo contaminado.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusó al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de tener responsabilidad en las muertes por fentanilo contaminado. Según dijo, se trata de la consecuencia directa de la política de ajuste y desregulación del sector sanitario.

La titular del PJ estuvo presente este miércoles en el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar mediante un mensaje de audio, en el que recordó un acto del 23 de noviembre en Rosario y lo relacionó con las víctimas por consumir la droga adulterada.

“Ese día critiqué la obsesión desreguladora de Sturzenegger y dije que sólo desregulaba a favor de poquitos muy poderosos. La verdad, casi una premonición que, lamentablemente, se comprueba hoy en el caso del fentanilo, donde ajustan y desregulan todo el sector de salud provocando, por falta de control, la muerte de 96 personas”.

En ese sentido, Kirchner sentenció: “Compatriotas, no lo duden, la desregulación también puede matar”.

cristina contra sturzenegger fentanilo Cristina Kirchner estuvo presente en el encuentro “La Fuerza de la Salud” en Pilar mediante un mensaje de audio.

Cristina Kirchner sobre las coimas en discapacidad: "No es un relato kuka" Por otro lado, hizo referencia al caso de presuntas coimas de laboratorios a funcionarios libertarios, asegurando que no se trata de un “relato kuka”. En esa línea, disparó: “Lo escuchamos todos los argentinos de la boquita del abogado y amigo personal de (Javier) Milei, al que nombró como director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Que después rajó cuando se armó el quilombo”. La exjefa de Estado también cuestionó la presunta impunidad de Karina Milei: “Escuchamos hasta el porcentaje de la coima que cobraba la hermana del Presidente. Pensar que Eva Mieri, presidenta del concejo deliberante de Quilmes, estuvo trece días en Ezeiza por ser acusada sin ninguna prueba”. Asimismo, comparó la situación con la doctrina Irurzun aplicada durante el gobierno de Mauricio Macri: “¿Y ahora qué hacemos cuando los acusados son el Presidente, la hermana, su abogado y los primitos Menem? Todos en ejercicio actual y en la cúspide del poder”. Para cerrar su mensaje, advirtió sobre una “verdadera catástrofe institucional, política, económica y social”, y llamó a retomar la senda de la “independencia económica, prosperidad social y dignidad nacional”.