A un día del acto de Cristina, inauguran una muestra de Néstor Kirchner

Por otro lado, la invitación a la ceremonia del jueves en Plaza de Mayo -publicada por la vicepresidenta- tiene en su imagen al ex presidente y la frase "Imitemos el ejemplo". Además de recordar la gesta patriótica, se cumple el 20° aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner en el 2003. Ese día, el ex mandatario señaló: "Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias; me sumé a las luchas políticas creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada".