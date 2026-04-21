Netflix participará como sponsor de la 50ª edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se llevará a cabo del 23 de abril al 11 de mayo, con una propuesta centrada en el vínculo entre literatura y audiovisual.
Netflix llega a la 50° Feria del Libro con paneles sobre adaptaciones literarias y experiencias para el público
La plataforma de streaming promueve espacios de conversación sobre adaptaciones literarias y acompañará al público con experiencias especialmente diseñadas dentro del predio.
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En el marco de su apuesta continua por historias que viajan del libro a la pantalla, Netflix promueve espacios de conversación sobre adaptaciones literarias y acompañará al público con experiencias especialmente diseñadas dentro del predio.
Cien años de soledad, del papel a la pantalla: el desafío de llevar Macondo a la vida
Este panel propone un recorrido por el proceso creativo detrás de la adaptación de la obra de Gabriel García Márquez, abordando las decisiones artísticas, técnicas y narrativas necesarias para traducir la complejidad de Macondo al lenguaje audiovisual.
- Fecha: Domingo 26 de abril
- Hora: 19:00 hs
- Lugar: Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco
- Participan: Laura Mora (Directora), Natalia Santa (Guionista)
- Modera: Ezequiel Martínez (Director de la Feria del Libro de Buenos Aires)
¿Toda adaptación es una traición? La pregunta no es si se traiciona, sino cómo y para qué
El encuentro propone una conversación sobre las múltiples formas de adaptar una obra literaria: a veces es una traducción, otras una reinterpretación, otras una fuente de inspiración. Escritores y realizadores debatirán sobre los límites de la fidelidad, las decisiones creativas y las distintas maneras en que una historia puede encontrar nueva vida en otro lenguaje.
- Fecha: Jueves 7 de mayo
- Hora: 20:30 hs
- Lugar: Sala Julio Cortazar, Pabellón Amarillo
- Participan: Claudia Piñeiro (El tiempo de las moscas, Las maldiciones, Elena sabe y Las viudas de los jueves), Miguel Cohan (Atrapados), Keka Halvorsen (Netflix)
Además, la Feria tendrá espacios de descanso especialmente intervenidos con guiños a series y películas basadas en libros disponibles en Netflix, pensados como experiencias que conectan el contenido del servicio con el placer de la lectura y el disfrute cultural.
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