Elaskar denunció que lo presionaron para denunciar a Cristina

Según el exfinancista se negó: “Le dije que no, que no me interesaban. No tengo nada de que arrepentirme porque considero que hice nada”. Pero al parecer las presiones siguieron.

Al mes siguiente –según relató- lo cita nuevamente Federici. "Me dice que si yo me arrepentía e involucraba a Cristina (Fernández de Kirchner), él se encargaba de sacarme a EEUU con asilo político”, reveló.

Y analiza: “Lo loco es que era titular de la UIF, un funcionario público, no puede ofrecerme que me profugue de la justicia argentina”. Según relató la salida del país iba a ser por Uruguay y desde allí hacia los EEUU.

Tiempo atrás, ante la Justicia el exfinancista acusó al periodista Jorge Lanata y al sindicalista gastronómico Luis Barrionuevo de "llenarle la cabeza" para que relate en televisión las supuestas maniobras de lavado de dinero que dieron origen a la causa conocida como "la ruta del dinero k".