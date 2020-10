Cae testigo clave de AFIP en juicio Oil y admite que fueron "a la guerra"

Bo se presentó a sí mismo como uno de los sabuesos más expertos dentro de la AFIP, con 40 años de antigüedad y protagonista -y como quien descubrió- los casos políticos más resonantes que involucraban al fisco. Enumeró su fama desde los 80 con IBM-Banco Nación, Curtiembre Yoma, Skanska, entre otras causas que “hice”, según dijo. Y se cuidó de diferenciarlos del de Oil: “No me tembló la mano para hacer denuncias penales contra las personas que consideraba necesario y el objetivo era el bien común. Cumplir con el estado. En el tema de Oil al no haber concepto de evasión y ser un problema de debilidad en el cobro el proceso era complejo, pero lo que yo dirigí, porque el objetivo, fue a cobrar. Si hay un delito lo denunció”, graficó para despegarse de lo que fue la estrategia de la AFIP de avanzar contra Oil al punto de empujarla a la quiebra. En varios tramos diferenció lo que fue el momento inicial de febrero de 2016 cuando le extendió un memo a Castagnola y lo que terminó ocurriendo. “Ni participé ni me consultaron. No me corresponde decir si la estrategia del organismo fue correcta”.