Alberto Fernández cruzó a Lasso: "Su exceso lastima a nuestros pueblos"

“Haga el esfuerzo de no mezclar este incidente producto de la impericia de oficiales del Estado ecuatoriano con el amor que a nuestros pueblos vincula” , remarcó en el mensaje de Twitter, una especia de adelanto del contenido de la carta.

"Demuestra su exceso"

“Me apena mucho que @alferdez, Presidente de Argentina, haya puesto por delante su amistad personal e identidad política con @MashiRafael por sobre la relación fraterna entre los pueblos de Argentina y Ecuador”, había cuestionado el mandatario ecuatoriano este lunes en Twitter.

Ahora fue Alberto Fernández, quien recogió el guante y respondió a los dichos de Lasso. “La reacción desmesurada del señor Presidente de expulsar al embajador argentino es lo que verdaderamente lastima el buen vínculo que argentinos y ecuatorianos mantendremos a pesar suyo”, indicó en Twitter este martes.

Pedido de disculpas y acusaciones cruzadas

En otro apartado, Fernández indicó la forma por la que Lasso podría enmendar lo ocurrido. “Esta situación es fácil de remediar. Solo con que reflexione sobre lo que ha hecho y corrija el error bastará”, planteó el mandatario.

Luego, hizo una reflexión en la que apuntó a la responsabilidad de los funcionarios del gobierno de Ecuador por la falta grave, que ocasiono el conflicto diplomático en la embajada de Argentina en ese país

“Si es que me lo permite, debería buscar a los responsables de su administración que no tuvieron la debida diligencia para impedir la circulación libre de una persona cuya captura reclamaban. Allí están los responsables. No en Argentina”, sentenció Fernández.