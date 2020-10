Alberto cruzó a Macri: "La cuarentena sirvió para arreglar el desastre en el que dejaste a la Argentina"

"Hicieron todo lo posible porque la grieta se profundice", les achacó a los líderes de la oposición en una entrevista con el periodista Alejandro Bercovich en el programa Brotes Verdes por C5N. También se refirió a lo contraproducente que las manifestaciones son para la estrategia contra la pandemia de coronavirus: "Las marchas convocan al contagio de la gente".

Hizo hincapié en las manifestaciones del lunes y aseveró que "hay una demanda por momentos absurda, donde todo se mezcla. Pareciera ser que cuando uno les dice a los ciudadanos que se cuiden, dicen que ese discurso busca callar a la ciudadanía o coartar libertades. Es francamente ridículo".

"Lo que vimos en la puerta de la casa de Lorenzetti eso es, en cualquier lugar del mundo, un escrache patético, vergonzoso", dijo y sumó: "Que un medio ponga donde se convocan los que se quieren manifestar y ponga la dirección de la presidenta es algo increíble. Que haya gente que vaya frente a la casa particular de una persona a expresarse del modo violento en que lo hacen es increíble".

Insistió contra la oposición: "Quedan muy en evidencia, no es posible que después se desentiendan. Yo la vi a la presidenta del PRO convocar a la marcha de ayer y la vimos disfrutar en la marcha de ayer. Convocan a marchas en momentos que la Argentina está pasando un momento muy delicado".

Espionaje

El jefe de Estado se refirió al tema del espionaje M: "Ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron durante todos estos años. Ellos eran los que espiaban".

"Sinceramente no sé qué causas tiene Macri. La verdad es que ellos ven en nosotros lo que ellos hicieron estos años. Esa es la más cruel realidad. No solo espiaron opositores, se espiaron entre ellos. No sé qué desconfiaba Macri de Larreta, de Santilli, Monzó. No sé qué les desconfiaba. Esto no lo digo yo, lo dice una investigación judicial y solo me limito a decir lo que esa investigación ha hecho público y nadie lo ha desmentido", afirmó.

Y agregó para diferenciarse del macrismo: "Jamás voy a levantar el teléfono para decirle a un juez persiga a alguien o deje de perseguir a alguien".

Macri

Bercovich le preguntó sobre las dos versiones acerca del llamado de Macri al principio de la pandemia: "Yo no he mentido, lo que yo dije que Macri me dijo, efectivamente me lo dijo. Lo aseguro, lo reafirmo y lo sostengo ("que se mueran los que se tienen que morir", Macri)".

Después, se dirigió directamente al expresidente: "Para que recuerdes, Macri: la cuarentena nos permitió poner de pie un sistema de salud que vos dejaste destruido, poner en pie un ministerio de Ciencia y Tecnología que vos terminaste. Pusimos una serie de hospitales que estaban construidos en el 2015 y que por decisión de tú gobernadora nunca se inauguraron. Pusimos en marcha 60 hospitales, multiplicamos por 2,5 la cantidad de camas de terapia intensiva que había en el país porque vos no lo hiciste".

"La cuarentena sirvió para que la Argentina se pusiera en orden después del desastre que dejaste. Me impacta escucharlo hablar con tanta impunidad", sostuvo.

Dólar

"Tenemos que ir hacia un lugar donde confluyan diferentes cotizaciones desde la divisa. La gente se inquieta mucho por el blue, pero hay que tener presente que está básicamente constituido por dólares que traen los extranjeros y eso después se vende en el mercado interno. Hay una carencia muy grande de eso porque no hay turismo. Allí hay una tensión muy grande, pero es un mercado que no influye sobre el resto de la economía. Tenemos que estudiar cómo evoluciona el valor del dólar oficial, buscando que siga la evolución de la inflación", explicó.

Sobre el dólar, ahondó: "Tenemos que ir ordenando las cosas para que el dólar tenga un solo valor. Mientras tanto tenemos que convivir con las dos cosas. Tenemos que dar la posibilidad de que los argentinos inviertan en cosas que no sean el dólar y que les permitan tener rentabilidad en sus inversiones. Si alguien especula con una devaluación, especula de gusto, porque eso no va a pasar".

Pandemia

"El mayor problema que están viviendo, se los generó esa oposición que hoy se muestra monolítica e inquieta. Si no hubiéramos tenido que reconstruir hospitales y camas, comprar respiradores, sacar de urgencia un ATP, el IFE, la tarjeta de Alimentar, si no hubiéramos tenido que hacer todo eso, la vida de los argentinos sería un poco menos difícil de lo que es hoy", apuntó contra la herencia macrista y las medidas actuales para sobrellevar la pandemia.

Alberto explicó que "la inmensa mayoría de los argentinos ha hecho las cosas bien. Cuando uno mira los resultados del trabajo formal, su caída del 2.5 por ciento, la misma caída que tuvo en promedio toda Europa. Hicimos las cosas bien. Estoy viendo en mis viajes pymes que han sobrevivido gracias al ATP. Hemos salvados infinidad de puestos y empresas".

"Hemos logrado el objetivo de que ningún argentino se quede sin atención sanitaria en la pandemia. Lo cumplimos hasta aquí con la responsabilidad de todos los gobernadores e intendentes. Vamos a entrar en una nueva etapa: ver cuándo la vacuna está a nuestra disposición", se mostró optimista y agregó: "Estoy seguro que el año que viene va a ser mejor que este. Vamos a crecer bien y vamos a poner orden a una economía que se desordenó muchísimo. Tenemos que recuperar 12 puntos de caída del PBI, pero el año que viene vamos a crecer mucho y la gente lo va a sentir. Lo que más nos preocupa es que ese crecimiento llegue a todos, también a los más postergados".

Aborto

"Yo voy a mandar esa ley (aborto). Dejé pasar este tiempo porque todo este tiempo la pandemia necesitaba la agenda legislativa. Yo tengo una convicción. En Argentina se siguen muriendo mujeres por abortos mal practicados y muchas quedan lesionadas de por vida. No me muevo un ápice. La ley la vamos a mandar, por supuesto que sí", prometió.