Horacio Rodríguez Larreta reveló que hay falta de "diálogo" con Alberto Fernández

“Hace meses que no tengo contacto, eso no quiere decir que no hablemos Gobierno”, aclaró hoy Rodríguez Larreta en conferencia de prensa por la presentación de “BA Costa”, el proyecto que recupera el borde costero de la Ciudad.

Ayer hubo un nuevo encuentro entre Nación y Ciudad por las negociaciones en el reparto de fondos de coparticipación. En ese sentido el Gobierno Nacional y el de la Ciudad acordaron pedir 15 días más de extensión de plazo a la Corte Suprema para seguir con las conversaciones y buscar la salida política a ese tema.

Ambas partes entregaron propuestas con montos posibles y esquemas de giro de los fondos, las que fueron rechazadas de plano entre las dos partes, sin llegar a un principio de acuerdo. Desde los equipos de trabajo afirman que la situación “está estancada” y que los montos que evalúa cada una de las partes están “muy lejos” uno de otro para arribar a un entendimiento mutuo.

Por otra parte, en el acto de hoy, Larreta reiteró sus cuestionamientos a la maniobra de kirchnerismo en el Senado para obtener una de las vacantes para el Consejo de la Magistratura: “Hay una trampa, el Gobierno trata de quebrar la división de poderes y la vocación democrática”, manifestó.