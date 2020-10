La explicación de Alberto Fernández sobre la frase de Cristina "funcionarios que no funcionan"

“El acuerdo que propuso entre los sectores no es novedoso, es lo que se hablaba en la campaña. Tenemos que buscar una salida, con la madurez y el compromiso de todos”, remarcó Fernández en diálogo con Radio.

“La pandemia nos complica la vida, pero vamos a salir adelante, y la salida no está lejos, está cerca. No es momento de sembrar divisiones entre los argentinos”, agregó.

¿Qué dijo Cristina en la carta?

"En este marco de derrumbe macrista más pandemia, quienes idearon, impulsaron y apoyaron aquellas políticas, hoy maltratan a un Presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los "defectos" que me atribuían y que según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", recriminó la vicepresidenta, y puso como ejemplo el coloquio de IDEA en el que empresarios agredieron a Alberto Fernández mientras éste tomaba la palabra.

"Primera certeza: Castigan al Presidente como si tuviera las mismas formas que tanto me criticaron durante años. A esta altura ya resulta inocultable que, en realidad, el problema nunca fueron las formas. En realidad, lo que no aceptan es que el peronismo volvió al gobierno y que la apuesta política y mediática de un gobierno de empresarios con Mauricio Macri a la cabeza, fracasó. Es notable, sobre todo en el empresariado argentino, el prejuicio antiperonista", se quejó Cristina.

ALBERTO FERNÁNDEZ.jpg Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Noticias Argentinas

Al ser consultado por Radio 10, Fernández explicó: “Me gustaría poner la frase en el contexto en que lo dijo Cristina. Ella dijo que estamos en presencia de un presidente que es vapuleado por la prensa, a pasar de su condición de dialoguista y las virtudes, de las que decían que yo carecía, y lo hacen más allá de que haya funcionarios que no funcionan, con aciertos o desaciertos”, detalló el mandatario.

En ese marco, Fernández deslizó que la carta dice: “Eso no es una crítica lo que le hacen, porque no están viendo sus aciertos o desaciertos, o si hay funcionarios que funcionan o no, ustedes le están pagando a un tipo que tiene las virtudes que decía que yo no tenía, y entonces el problema es otro. Eso es lo que dice exactamente el párrafo”.

Repentinamente se dio vuelta toda la economía del mundo"

“Extrapolando la parte pareciera ser que hay funcionarios que no funcionan, y por ahí hay funcionarios que no funcionan o podrían funcionar mejor”, subrayó, pero luego el jefe de Estado resaltó lo difícil de gestionar en medio de una pandemia.

“Fui 5 veces jefe de Gabinete del país en una situación desastrosa, con 57% de pobreza y 25 de desocupación, pero nada es comparable a gobernar en la pandemia. Gobernar en la pandemia es como caminar en un pantano, en una zona desconocida, la economía se mueve por razones que uno no entiende no entiende. Los bonos suben o bajan y las corporaciones económicas inmensas se derrumban porque apareció un virus imperceptible a la visión humana”, dijo.

Fernández aclaró que la situación en la Argentina no es única. “Hablé con (Emmanuel) Macron, Pedro Sánchez, (Luis) Arce, (Sebastián) Piñera y tienen la misma percepción: nadie sabe bien qué es lo que puede pasar con todo esto. Europa estaba segura que había salido del problema y miren como está ahora”, expresó.

“Escucho a mucha gente opinar, pero les garantizo que es una situación de enorme fragilidad. Lo hablé con la directora del Fondo Monetario. Repentinamente se dio vuelta toda la economía del mundo. Es muy difícil, pero estoy seguro que lo voy a arreglar, que los argentinos tienen que estar tranquilos y lo vamos a arreglar. Confío en contar con la vacuna pronto, y así normalizar todo”, afirmó.

“Estamos observando que hay datos de la economía muy auspiciosos. No es momento de especular, es momento que nos consagremos de la mano y caminemos juntos”, concluyó.