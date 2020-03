La pandemia dispara la imagen positiva de Alberto Fernández a más de 93%

La imagen positiva del presidente Alberto Fernández trepó a 93,8% y la negativa se ubica en 4,8% mientras que 1,4% no sabe o no contesta. Los niveles de apoyo al gobierno nacional son inéditamente altos. La adhesión a la gestión presidencial y las medidas adoptadas durante la pandemia se reflejan en otro apartado del estudio de opinión de la consultora Analogías donde se refleja que 72,7% se expresó a favor de extender el aislamiento obligatorio después del 31 de marzo mientras que sólo 10,4% está en contra y 16,9 no sabe. En cuanto al paquete de medidas oficiales, más allá de la cuarentena, que incluye suspensión de clases, restricción del transporte público y cierre de comercios, entre otras, el apoyo llega al 94,7% con apenas 4% de rechazo.