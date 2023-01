Alberto Fernández: "Lamento que Suárez no esté acá con nosotros, yo creo que se equivoca"

ALBERTO: "El Gobierno destinó en MENDOZA una inversión de $96 MIL MILLONES en obras públicas”

"Creo que hubiera sido muy bueno que el gobernador esté participando aquí con nosotros en este encuentro. Tal vez alguien lo confundió, la verdad es que yo no vengo acá a hacer campaña electoral", señaló el mandatario, ante la ausencia de Rodolfo Suárez. "Lamento que Rodi no este acá con nosotros, yo creo que se equivoca. Le mando igual un abrazo", completó.

Además, Alberto Fernández hizo referencia a las declaraciones del gobernador de Mendoza, quien consideró que los anuncios de obras tienen fines proselitistas: "Hasta el 10 de diciembre me van a ver seguir hablando de política, pero trabajando por ustedes, porque es lo único que me preocupa". En ese sentido, agregó: "¿Cómo vamos nosotros a dejar de atender estas necesidades y cómo va a pensar alguien que estamos haciendo esto que empezamos hace 3 años con un fin electoralista? El que lo piensa se equivoca, porque lo único que pienso yo es que ustedes vivan mejor".

https://twitter.com/CasaRosada/status/1615753373252198401 EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) inaugura la ampliación de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales en la localidad de El Paramillo, Mendoza. https://t.co/79dBAmRxmD — Casa Rosada (@CasaRosada) January 18, 2023

“Es necesario que este país recupere el sentido federal que ha perdido. Mendoza es parte de este país gobierne quien gobierne”, señaló el Presidente, que hizo referencia al fallo de coparticipación: "Por eso me quejo tanto cuando un fallo de la Corte dice paguenlé más a la Ciudad de Buenos Aires, porque eso es en detrimento del interior del país". En ese sentido, opinó que "este país no va a progresar si no se hace un país federal de una vez y para siempre".

Más allá de la ausencia de Rodolfo Suárez, la tensión ya estaba planteada desde este martes, cuando el gobernador declaró: "Yo represento el enojo de todos los mendocinos, no puedo ser tan hipócrita de acompañarlo. No quiero acompañarlo al presidente“. Entrevistado por Radio Nihuil, una emisora local, afirmó que "no es el momento y mucho menos si ya está en modo campaña. Yo no puedo estar sonriendo cuando nos han pegado un trompadón a los mendocinos”.