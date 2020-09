Alberto Fernández: "Para producir necesitamos cuidar los dólares"

Al encabezar un anuncio por la puesta en marcha de créditos para la inversión productiva y para la compra de electrodomésticos de producción nacional, el Jefe de Estado se refirió a la situación actual y señaló que "para que la producción se siga desarrollando necesitamos cuidar los dólares". "Los dólares los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo, antes que nadie", remarcó.

ALBERTO FERNÁNDEZ.jpeg El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en la Argentina se necesitan "los dólares para comprar los insumos" para la producción. Presidencia de la Nación

El Presidente aseguró que el Gobierno nacional "tiene dos objetivos" que son "generar más producción y más trabajo" en Argentina, y afirmó que "hemos empezado a hacerlo", incluso con los protocolos que requiere la pandemia para el trabajo en las industrias.

Fernández aseguró que "a pesar de los agoreros y los que maltratan", el Gobierno nacional sigue apostando a "producir y al trabajo", y pidió a los empresarios que "no bajen los brazos" porque "siempre" la Argentina se levanta, "como cada vez que ellos dejaron de rodillas".

"No nos olvidemos para no darle el derecho de volver a hacer con nosotros lo que hicieron", agregó el mandatario en un acto en la localidad bonaerense de Cañuelas y recordó que este Gobierno tuvo que "poner de pie hospitales que estaba sin terminar" porque la anterior gestión pensó que "no era importante".